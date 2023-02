CARTAPACIO | Recuento Naranja

Publicidad - LB3 -

La mañana amaneció fría y en la sierra tarahumara nevó.

Para la mayoría de los chihuahuenses que vivimos en la zona urbana las heladas, las solventamos cómodamente con el calentón de gas o la calefacción.

Pero la comunidad indígena no acostumbra eso. Ni siquiera se ponen calcetines.

Su poder homeostático es verdaderamente sorprendente.

Son hijos de Onóruame, bendecidos con el poder de soportar fríos congelantes o temperaturas calcinantes. O vencer el cansancio más intenso.

Nunca los veréis tiritando por el frío, ni sudando por el calor.

Traen un bio termostato muy cañón integrado en su cuerpo.

Sin embargo, si se acercan a un fogón de leña, la pasan más confortable.

Esto lo sabe Alfredo el Caballo Lozoya, ex candidato a la gubernatura de Chihuahua, por el partido Naranja, y abrió el año visitando estas comunidades, llevándoles como regalo, paquetes de leña, partida en trozos que pueden acomodar en el hornillo o anafre para su confort.

A usted, estimado lector, le parecerá insulso el detalle, pero para ellos, los hijos de Iyerúame, no.

El obsequio es significativo, es un modo de identificarse con las raíces más profundas de estas tierras.

Pero hoy no hablaré del personaje, sino de su partido, MOVIMIENTO CIUDADANO.

Franquicia propiedad del senador Dante Delgado Rannauro y concesionada por lo pronto al Caballo Lozoya, en la entidad; y al güerito Martínez en lo particular, para conducir los destinos políticos del Naranja en Ciudad Juárez.

Traigo algunos datos para compartir.

De entrada, usted debe saber que desde las pasadas elecciones, se posiciona MOVIMIENTO CIUDADANO, como la tercera fuerza electoral en el estado.

Con 157 mil votos, o sea el 13% de la votación estatal, gobierna 6 municipios (Parral, Villa de la Paz, La Cruz, Belisario Domínguez, Ignacio Zaragoza y Urique)

Ostenta también, 76 regidurías, y una representación legislativa sobre los hombros de Francisco Sánchez Villegas.

Se dice fácil, pero MC creció un 480% respecto de su anterior actuación.

– ¡Pintarémos de Naranja todo Chihuahua! Prometió el Caballo Lozoya en su campaña, y bien que mal, logró este avance.

De frente a las elecciones del 24, me comentan desde el interior, que durante este tiempo, han estado convocando liderazgos frescos con posibilidades reales de triunfo, en: Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Jiménez, Camargo, Meoqui, Guerrero, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ascensión y Aldama.

Veremos qué resultados obtienen.

Los desafíos que representan la capital de Chihuahua y Ciudad Juárez, tienen características muy especiales.

En Ciudad Juárez, es de todos sabido que quien trae el mazo de la baraja es Rodolfo, el güerito Martínez, quien sopesa la posibilidad de insistir por la candidatura a la alcaldía, o una posición federal plurinominal.

Por lo pronto, hay un paquete de posibilidades competitivas en cuadros como:

Juan Eleuterio Muñoz

Eduardo Walo Borunda

Miguel Maldonado

Paco Bribiescas

Rocío Sáenz y otros.

La novedad en MC, es la nominación de María Ávila, a quien tomarán protesta el próximo 12 de febrero, como delegada nacional en el estado de Chihuahua, así como integrante de la comisión estatal de vinculación con el sector agropecuario.

A nivel nacional, la novedad es que Movimiento Ciudadano aventaja a Morena en Jalisco con 17 puntos.

Y la estimación, que en los próximos cinco meses se alcance la participación de un millón de personas a través de las plataformas digitales, así como encuentros colectivos en todo el país.

Yo digo que aquellos que pretendan participar en la contienda del 24, ya van tarde.

No sé que opine usted.

