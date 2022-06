Odio decir, SE LOS DIJE, pero… ¡se los dije!

Desde octubre del año anterior lo anunciaba yo entre las páginas de mi más reciente libro: ESCENARIOS 24.

Escribí entonces: «…las elecciones del 22 serán determinantes para construir el escenario del 24. Y todo parece indicar que Morena arrebatará cuando menos 4 gubernaturas a sus adversarios».

- Publicidad - HP1

Hoy digo, que la ola guinda es tan fuerte y espumosa, que el año que entra, arrebatará Coahuila y Edomex para sus alforjas. Y por lo tanto, para las elecciones presidenciales no tendrá rival el Delfín de Andrés Manuel.

Sea quien sea.

Luego platicamos sobre porqué pienso que sería Marcelo Ebrard Casaubón, y no Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López.

Aclaro, para mis amigos que suponen que soy fanático de Andrés Manuel López Obrador, que mi trabajo de análisis es objetivo e imparcial.

Utilizo herramientas como la ciencia de la prospectiva, la teoría del caos y otros instrumentos de valor como las estadísticas, sondeos de opinión, etc, para construir los escenarios más precisos.

No me dejo llevar por pálpitos, ni oráculos; o el uso de las malas artes, hechicerías o consultas a los adivinos para que las circunstancias se produzcan.

En mis asesorías a los aspirantes al poder, les hago un diagnóstico personalizado sobre sus posibilidades y trabajamos en las imperfecciones o insuficiencias que tengan, para alcanzar sus objetivos.

El problema que tienen los opositores de Andrés Manuel, es que en vez de construir circunstancia, se la han pasado en la crítica superficial. En el señalamiento fútil y cero en el acercamiento a la masa.

Sus liderazgos como Claudio X González, Javier Lozano, y demás fauna azulona que lo acompaña, se empecinan en usar el golpeteo mediático utilizando a los columnistas, editorialistas y comentaristas para crear una falsa realidad que el elector no les compra.

El corifeo de comunicadores comprados por estos opositores, se mueven al sonido de las monedas que reciben. Son millones desperdiciados.

No tienen convicciones políticas, no tienen razonamiento propio, no son imparciales. Dicen lo que les piden que digan.

Y cuando el diseño del mensaje es erróneo, y sus acciones no corresponden al discurso que promueven, el resultado es obvio.

Derrota electoral.

Para construir una candidatura presidencial se necesitan años de afinación. Construcción de equipos. Movilización de masas. No ocurrencias.

Supimos de una propuesta reciente que hace Claudio X González para competir en el 24. Propuesta que suena más a chunga que a sugerencia seria.

Dijo que… Eugenio Derbez podría ser un candidato ganador.

Nomamespancho.

Pero que se puede esperar de una persona que no sabe de política, sino de negocios.

Según encuestas recientes, un jugador que podría ser atractivo lo significa Luis Donaldo Colosio Jr. Actual alcalde de Monterrey, hijo del símbolo de la democracia tricolor, ultimado en plena campaña para presidente de México, en Lomas Taurinas.

Y sí, es un personaje que destaca ante la falta de material humano de arrastre. Pero con problemas de conexión con otros partidos políticos.

De entrada os diré que la dichosa alianza VA POR México, desde siempre, me ha parecido una aberración.

Es el intento de hacer una cruza entre un conejo, una marmota y un pato.

Creo que se llama ornitorrinco. Animal que no sirve para nada.

Jugar con los activos del partido poniendo la voluntad de la militancia sobre una mesa de negociaciones, para ganar una elección es muy perverso pero al mismo difícil de concretar.

La militancia decepcionada no respondió a su convocatoria y aunque tampoco los chairos respondieron como debían a los morenos, de todos modos, los resultados fueron funestos para los prianistas.

Dante Delgado Rannauro, ha tenido gran acierto en impulsar a Samuel García Sepúlveda para la gubernatura de Nuevo León, y prepara al chamaco Luis Donaldo para competir por los naranjas en el 24.

Pero pienso que no le alcanzarán las canicas.

Les explico porqué.

En una campaña política, primero que nada, la perrada debe conocer al candidato. Y por lo pronto, la aberración tripartita no ha definido con quién saldrá a pasear por todo el país.

Es posible que Marco Cortés impulse con más vehemencia a Maru Campos y le engorde la imagen a nivel nacional, para el año que entra darle una pulidita y dejarla lista para competir, y perder el 24.

Lo mismo pasa con Luis Donaldo. Fuera de Nuevo León nadie lo conoce.

Salvo el círculo rojo de la política, que se auto convence de la posibilidad de su personalidad arrolladora.

Para ganarle a Morena en el 24, primero tendrían que convencer a la inmensa perrada mexicana, que López Obrador es todo lo contrario de lo que significa ante sus ojos.

Que es un maldito dictador, que abusa de la gente y que es bueno para robar.

Pero no se trata de andarlo diciendo a través de las desgastadas figuras de los medios, que pese a los sistemáticos ataques en su contra, no han podido bajar el nivel de popularidad del Peje.

Habrían de invertir mucha lana para competir contra el recurso federal que llega directamente a las comunidades más apartadas del país a través de los programas de bienestar.

Pero prefieren gastarlo en el golpeteo. No saben cómo invertir en política comprando la conciencia de los desarrapados.

Los priyistas mataron a la gallina de los huevos de oro con su ambición desmedida, robaron hasta el hartazgo y vemos lastimosamente como personajes como Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, anda más perdido que Diogenes, tratando de hacer un poco de ruido en una precampaña muy dolorosa donde a pesar de un buen despliegue de medios, no pudo juntar una docena de personas para escuchar su propuesta de nación.

Me recuerda la misma situación de Pedro Ferriz de Con, que no pudo juntar 300 mil firmas en todo el país para inscribirse como candidato independiente a la presidencia de México, y hoy es una voz más del corifeo siniestro que se desgañita todos los días en golpetear al presidente, por encargo de Claudio X González y asociados.

Joaquín López Doriga, Loret y Brozo en sincronía dándole un repaso a las supuestas fallas de la 4T, no lo pueden creer pero reconocen que Morena crece como la espuma y que en 8 años de vida, tiene 20 gubernaturas, mientras que los priyistas solo conservan 2 y que seguramente perderán el año que entra.

«No me queda duda, es Andres Manuel, dijo Joaquín López Doriga en un editorial. A la gente no le importa que bajo su gobierno hayan muerto decenas de miles; o más de 100 mil desaparecidos; o que usa el dinero del erario en ocurrencias; o haya desabasto de medicamentos. Están ciegos. A mí me queda claro». Anotó.

Si le añadimos los desfiguros mediáticos cometidos por Alito del PRI, el proyecto comienza a cojear más feo.

Y ya faltan 15 para las 12.

La ciencia de la prospectiva indica que ya no hay tiempo para construir una campaña ganadora para los opositores de la 4T.

Guarden esta columna, porque aunque odio decir, SE LOS DIJE… En su momento se los diré.

Definitivamente, ¡no hay tiro!