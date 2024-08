Arropando a los políticos afines

Publicidad - LB2 -

“La expresión “políticos afines” se refiere a aquellos políticos que comparten ideas, principios, complicidades o intereses similares, son próximos y cojean de la misma pata. En el contexto político, se utiliza para describir a personas o grupos que tienen una afinidad o coincidencia ideológica o programática, es decir, que tienen posturas, objetivos, intereses o complicidades políticas similares”.

La palabra MITOTE (del náhuatl mitotiqui ‘danzante’, de itotia ‘bailar’) es un término de la cultura popular mexicana utilizado para designar un problema, tumulto o vocerío. También se usa para hacer referencia a una fiesta.

Originalmente MITOTE se refería a una reunión de brujos, una danza de guerra, o un baile ritual de los nativos aztecas. Hoy se usa para describir el escándalo de escarnio hacia persona alguna con la finalidad de intentar desacreditarla manifestando alegría y júbilo por hacerlo, gozo por causar daño público.

El asunto del intento de secuestro de Javier Corral Jurado en la Ciudad de México por parte de supuestos efectivos de la fiscalía anticorrupción de Chihuahua detonó todo un MITOTE originado por los detractores del ex gobernador de Chihuahua, y próximo Senador de la República por Morena, quienes con toda soberbia actuaron fuera de los protocolos establecidos para proceder a detener y cumplimentar una orden de arresto quienes, aun teniendo el oficio de colaboración de la fiscalía de CDMX, no lo complementaron con el acompañamiento de los agentes de la fiscalía capitalina, tenían la mitad del protocolo, pero les faltaba la otra mitad.

¿Estaban los agentes de Chihuahua acompañados por los agentes de la Ciudad de México al momento de intentar arrestar a Javier Corral Jurado?

No, no lo estaban, se aventaron el “palomazo” solitos porque no confiaron en la Fiscalía de la CDMX y, todos ellos, los de Chihuahua, sabían que el hecho de detenerlo estarían en una situación de ilegalidad en la detención sumamente comprometida y muy delicada, incluso lo sabía el Magistrado que los acompañaba, ya que, a quien iban a detener, no es un chamaco aprendiz de leyes y mucho menos quien acompañaba a Javier Corral en la cena esa noche, pecaron de soberbios quien los mandó así.

Este punto del acompañamiento de los elementos de la fiscalía de la CDMX todos los sabiondos de las redes, y detractores de Corral, lo pasaron por alto porque sabían que era el punto medular por el que estaba actuando con ilegalidad la fiscalía anticorrupción de Chihuahua.

Había presunción de que Javier Corral sería alertado si la fiscalía anti corrupción de Chihuahua solicitaba el acompañamiento como los precisa el protocolo de colaboración y jugaron con él a sabiendas de que si fallaba el intento, la fiscalía de Chihuahua tendría el recurso del acuse y autorización del oficio de colaboración otorgado por las autoridades de la CDMX, un oficio que estaba incompleto para tener la validez necesaria para proceder.

Estaban los agentes de Chihuahua ante una irregularidad, de procedimiento y ejecución, en donde Javier Corral Jurado estaba en total indefensión y en altísimo riesgo su integridad personal porque, ante el tamaño de la ilegalidad en la detención el ex gobernador, hubieran tenido que haberlo sacado de la CDMX en forma clandestina para ser trasladado a Chihuahua.

Toda la legalidad del procedimiento estaba en la basura al no haberla complementado con la presencia de efectivos de la fiscalía de la CDMX quienes serían los únicos encargados, y responsables, del arresto de Javier Corral, los agentes de la fiscalía, y el ex magistrado de Chihuahua que los acompañaba, solo serían acompañantes en la detención, y por obvias razones, sobre este punto fundamental para determinar la legalidad o la ilegalidad, los detractores se lo callan dando rienda suelta a su odio, rencor, resentimiento y sed de venganza a través del MITOTE para denigrar al personaje.

Escuchando al fiscal anti corrupción de Chihuahua Luis Abelardo Valenzuela Holguín dando las excusas del porque falló la detención de Javier Corral oigo y leo todas las excusas de legalidad cubiertas pero, no escucho la ilegalidad final del protocolo con que quisieron actuar, ya que todo el trabajo realizado lo echó a la basura sabiendo perfectamente bien que los únicos que podían detener a Javier Corral eran los efectivos de la fiscalía de la CDMX, sería una burrada si no lo supiera, y por ello actuó así cuando la realidad de los hechos los pone, a la fiscalía de Chihuahua, como que no tuvieron confianza en la fiscalía de la CDMX y con lo que tenían de avanzado del protocolo serviría para protegerse, perversidad manifiesta, y pues les salió mal… subestimaron a Javier Corral Jurado.

Como da vueltas la vida, en los tiempos de Javier Corral Jurado recuerdo al hoy fiscal anti corrupción Luis Abelardo Valenzuela Holguín en una actitud completamente diferente, totalmente opuesta, a la que tiene hoy hacia el ex gobernador Corral, en aquellos tiempos se desvivía el panista fiscal de Chihuahua por elogios y porras a Corral a quien hoy señala como culpable de peculado por la cantidad de 98 millones de pesos pagados a un despacho para lograr la restructura de la enorme deuda del estado (Asesoría Financiera) que había heredado de César Duarte.

Lo acusa exactamente de lo mismo que hoy hace la gobernadora María Eugenia Campos Galván con el panista Ernesto Cordero Arroyo a quien le ha pagado la cantidad de 33 millones de pesos para asesoría financiera.

Ernesto Cordero Arroyo ha prestado servicios de asesoría financiera al estado de Chihuahua, por los cuales ha recibido un total de 32 millones 997 mil 360 pesos los cuales incluyen servicios de: Contratación de nueva deuda pública estatal, Refinanciamiento de créditos, Instrumentos derivados, Elaboración del paquete fiscal y, los contratos fueron asignados a través de la Secretaría de Hacienda estatal entre enero de 2022 y enero de 2024, contratos asignados exactamente de la misma manera en que los asigno el ex gobernador Javier Corral Jurado los cuales le han pasado de noche la fiscal anti corrupción de Chihuahua Abelardo Valenzuela Holguín.

Hoy, un político agredido y perseguido SI ha puesto una demanda judicial en contra de su perseguidora política la Gobernadora del Estado de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y demandada por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y lo que le resulte y es ahí cuando Corral compruebe la privación ilegal de la libertad que saldrá a la luz pública la realidad de la ilegalidad que ha cometido la Fiscalía anti corrupción de Chihuahua porque a Javier Corral le queda la carga de la prueba.

En estos MITOTES de persecuciones políticas nunca se espera que la contra parte demande porque la gran mayoría de las veces hay más cola que esconder que beneficio por lograr, en este caso la demanda de Corral en contra de Maru Campos ya va en proceso.

Pues bien, ¿Por qué es la persecución en contra del ex gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado?

Como gobernador Corral Jurado inició investigaciones en contra de dos personajes de triste, negro y corrupto historial en el país, Manlio Fabio Beltrones y César Duarte Jaques, una investigación que se denominó “OPERACIÓN ZAFIRO” donde estaba involucrado el PRI nacional con la transferencia ilegal de RECURSOS PUBLICOS que llegaba hasta el Presidente Enrique Peña Nieto, era una operación de sustracción de recursos públicos entre PRIISTAS.

Así mismo el ex Gobernador Corral investigó y llevó a proceso a María Eugenia Campos Galván por un asunto al que se le denominó “LA NÓMINA SECRETA” en donde se comprobó que la hoy gobernadora recibía recursos en efectivo de César Duarte, el gobernador PRIISTA, cuando ella era Vice Coordinadora de los Diputados PANISTAS en el Congreso del Estado, la llevó la investigación a ser indiciada y procesada y que cuando faltaba un día para que asumiera la gubernatura Maru Campos el juez de la cusa se desistió pero no han podido cerrar el caso.

Javier Corral logró documentar casos de corrupción en contra de César Duarte, exgobernador hoy de Chihuahua y logró que fuera extraditado a México desde Estados Unidos para enfrentar cargos por delitos de corrupción como PECULADO, ASOCIACIÓN DELICTUOSA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO que fueron debidamente sustentados para lograr su extradición y hoy la Gobernadora de Chihuahua Maru Campos, esperando que pasaran las elecciones federales, liberó a Cesar Duarte de la cárcel.

Hay que puntualizar, César Duarte Jaques enfrenta acusaciones de desviar fondos públicos por más de 6,000 millones de pesos debido a varias prácticas ilícitas durante su mandato como gobernador de Chihuahua. Entre las principales razones se encuentran: Contratos irregulares, Uso indebido de recursos, Manipulación de programas sociales.

Estas acciones no solo afectaron las finanzas del estado, sino que también implicaron una red de corrupción que involucraba a varios funcionarios y empresarios muy importantes del Estado de Chihuahua y a los principales dirigentes nacionales del PRI…. Y DOS diputados locales del PAN.

Todo esto detonó odios, rencores y necesidades de venganza en contra del ex Gobernador Javier Corral de parte de tres personalidades señaladas como corruptos por Corral, Manlio Fabio Beltrones, Cesar Duarte Jaques, María Eugenia Campos Galván.

A estos tres les urge que Javier Corral no llegue al Senado, tienen pánico de que Corral Jurado pudiera llegar a ser el Fiscal Anti Corrupción a nivel nacional y es por ello que se ha desatado esta campaña de intentar evitarlo y desacreditarlo, pero ya les dijeron que Corral será Senador.

María Eugenia Campos Gobernadora de Chihuahua sacó de la cárcel al corrupto de César Duarte utilizando toda la estructura de justicia que tiene controlada en el estado, lo arropó dándole la añorada libertad muy a pesar de los juicios que pesan sobre César Duarte y, tan sabía la gobernadora Campos que estaba mal esa acción, que tuvo que esperar a que pasaran las elecciones del 2 de Junio para darle la libertad y protegerlo con todo el aparato del estado.

Hoy Duarte va rumbo a la impunidad total que obtendría en los próximos 3 años que le quedan a la gobernadora en el poder en Chihuahua.

A Javier Corral lo han arropado el presidente y la presidenta electa sin hacer absolutamente nada fuera de la ley, ni violentando las procesos y ni las leyes y, por supuesto, no harían nada que pudiera afectar la buena conducta del gobierno federal, porque saben lo que pasa, saben lo que arroparon.

Cada quien con sus afines.

