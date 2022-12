¡Ahí para la otra compa!

La frase se utiliza acá en el norte, cuando no se quiere dar propina a un limpiavidrios, así parecieron decirle los diputados federales a la intentona (de fondo) de acabar con el INE al presidente.

Se necesitaba una mayoría calificada para la truculenta pretensión, es decir, las dos terceras partes, logrando obtener muy forzada, una mayoría simple. Con esto, el presidente más querido e idolatrado de nuestro sistema solar, se convirtió en el único presidente mexicano al que le batean tres reformas constitucionales. Espero le haya quedado claro, que no es mínimamente el ser «Plus quam perfectum» que se dice y divertidamente se asume como tal, no camina sobre el agua, no puede resucitar a los muertos, convertir el agua en vino ni mucho menos, resucitará de entre los muertos. Necesita comprender él y los que fomentan su delirio, que es un ser de carne y hueso, más aún, como dijera Nietzsche, «Soy humano, demasiado humano«. Este tercer doloroso revés (en condiciones normales), debería de hacerlo recapacitar, sin embargo, dado su carácter mesiánico, podemos esperar que acentúe su acción devastadora y nos esperen dos largos años más de esta oscura noche amloísta. Por lo pronto, celebremos que el INE siga de pie, para esa institución, ¡salud y larga vida!



Tremendo y plausible cachetadón al populismo argentino.- el Tribunal de Justicia en esa austral nación, condenó a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner a purgar 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público por actos de corrupción durante su mandato como presidente. Como podemos apreciar, Argentina no sólo nos ganó en fútbol, también lo hizo en dignidad como pueblo, en estado de derecho y en auténtico combate a la corrupción, ¡bien por ellos! Lamento que en México, ni remotamente sucedan esas cosas, tenemos un dañino y desmesurado presidencialismo y de forma suicida les damos un inmenso y absurdo poder. En los países de Sudamérica, podemos apreciar que por faltas infinitamente más pequeñas cometidas por sus gobernantes, estos van a la cárcel, Fujimori, Alan García, Dilma Rousseff, Evo Morales… entre muchos otros (de última hora, el pequeñín, Pedro Castillo). En México, no se les castiga, incluso se les aplaude sus barbaridades, algunos todavía pretenden pasar a la historia como los grandes transformadores de la nación. ¿Se imaginan a un Hidalgo, Morelos, Juárez o Madero asumiéndose como los grandes transformadores (aunque ellos si lo fueron)? Volviendo con la alicaída Cristina Fernández de Kirchner, ojalá sea la primera de una larga lista de populistas Latino Americanos en morder el polvo (caer), ya basta de gobiernos que den limosna a sus pueblos para con ello comprar voluntades, se conviertan en tiburones de un mar de corrupción, y… tan quitados de la pena.

Violencia desatada en Zacatecas.- ¿qué está pasando en ese estado del centro de México? Donde hay un monumento que indica que es el centro del país y donde vi por vez primera la luz (Fresnillo). Los índices de delincuencia han propiciado que muchos de sus bellos municipios se conviertan en pueblos fantasmas debido al abandono de sus residentes, la acción de peligrosas y mortíferas bandas delincuenciales se han apoderado del estado. El año del pasado ’21, se les advirtió hasta el cansancio de no votar por Morena, pero no hicieron caso. Algunos familiares se indignaron conmigo por esa sugerencia, desgraciadamente mis pronósticos fueron acertados, ha habido un horrendo baño de sangre. Lo malo es que el ser humano no aprende en cabeza ajena y como dijera José Alfredo, «Siempre cae en los mismos errores«. ¿Cuántos de esos desdichados desplazados apoyaron al actual gobernador, conocido como el nalgueador de Zacatecas? Ahí tienen las consecuencias, espero y la política de abrazos no balazos, llegue al corazón de los desalmados que asolan Zacatecas y comedidamente, por temor a la reprimenda de madres y abuelitas los dejen en paz, ¿ya probaron con una estampita del corazón de Jesús?

- Publicidad - HP1

Escabroso panorama político.- cuando las fuerzas dominantes son Morena y el PAN. Desde mi punto de vista, los peores, analizándolos más a fondo, son los del PAN, ¿por qué lo digo? En Morena son: ignorantotes, violentos, barbajanes, vulgares y desastrosos, pero de tan grotescos son divertidos. En cambio en el PAN, son malos de malolandia, perversos, de malos hígados, con un desprecio inaudito por las clases populares, persignados, depredadores, neonazis, de la vela perpetua y émulos del Ku-Kux-Klan. Es muy triste que no haya más vías de elección con posibilidades de triunfo. Ah, ambos partidos son igual de corruptos, la disyuntiva es, ¿quieren que los coma el león o el tigre?

» Mi fracaso no son las pasiones que tengo, sino mi falta de control sobre ellas»

Jack Kerouac



«Si siembras el odio en las mentes más jóvenes, cosecharás sectarismo, populismo y fanatismo, nunca progreso o conocimiento»

Luis Gabriel Carrillo Navas



«Si la violencia es lo que cuenta, entonces no tengo fuerzas para vivir en un mundo así»

Jeremy Irons

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.