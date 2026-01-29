Aeropuertos ricos con aerolineas pobres

Publicidad - LB2 -

Esta semana viajé a la Ciudad de México. Compré un boleto “económico”, cuando vi el desglose, entendí algo que ya se volvió costumbre: el vuelo era barato… hasta que apareció la TUA.

La famosa Tarifa de Uso de Aeropuerto, ese cobro obligatorio que nadie puede evitar, ese impuesto silencioso que no eliges, ese monto que, muchas veces, cuesta casi lo mismo que volar.

¿Por qué en México pagar por pisar un aeropuerto es tan caro… y el servicio tan mediocre?

Hoy, solo por usar el aeropuerto: pagas más de $500 pesos en vuelos nacionales, más de $1,000 pesos si sales al extranjero.

En aerolíneas de bajo costo, la TUA puede representar hasta el 40% o incluso 50% del boleto.

A veces pagas más por el edificio… que por el avión. En ningún otro servicio público aceptamos algo así, imagínate pagar más por entrar a la central camionera que por el camión, más por usar la terminal que por el viaje… suena absurdo, eso es exactamente lo que pasa en los aeropuertos mexicanos, aeropuertos ricos, aerolíneas pobres, pasajeros castigados.

Mientras las aerolíneas operan con márgenes mínimos —muchas apenas sobreviven—, los grupos aeroportuarios en México reportan utilidades netas superiores al 40%.

Las aerolíneas pelean por ganar centavos, los aeropuertos ganan como bancos, y entonces entendemos todo.

La TUA no se diseñó para mejorar la experiencia del pasajero, se convirtió en una máquina de rentabilidad para concesionarios: OMA, GAP, ASUR.

Pocos jugadores, mucho poder y prácticamente cero presión pública.

¿Y los servicios? ¿Dónde están?

Porque si al menos el cobro se reflejara, pero la realidad es otra: terminales saturadas, filas eternas, salas insuficientes, baños deteriorados, retrasos constantes, aeropuertos regionales perdiendo rutas.

Pagamos como primer mundo, recibimos trato de tercera.

El caso Monterrey es alarmante, OMA ha elevado tarifas mientras el servicio cae justo cuando la ciudad se prepara para el Mundial 2026.

Más pasajeros, más presión… pero no necesariamente más inversión.

Y en la frontera el problema es todavía más grave, Ciudad Juárez es el ejemplo perfecto. Un polo industrial gigante, cientos de maquilas, miles de millones en exportaciones. ¿Y su aeropuerto? Pequeño, limitado, sin carga aérea competitiva.

Mientras tanto, El Paso —del lado estadounidense— concentra FedEx, UPS y operaciones logísticas que podrían salir desde Juárez.

Estamos regalando competitividad por falta de visión, no porque no haya dinero, dinero hay. Lo cobramos todos los días vía TUA, el problema es dónde termina ese dinero.

¿Quién supervisa a estos concesionarios? ¿Quién les exige calidad? ¿Quién revisa que las utilidades récord se traduzcan en infraestructura real?

Porque hoy parece que el modelo funciona así: el pasajero paga, la aerolínea aguanta, el concesionario gana y el servicio… se queda igual.

Lo que deberíamos exigir, no es bajar tarifas por capricho, es exigir algo básico: transparencia, reinversión obligatoria, mejores estándares, competencia, aeropuertos que impulsen desarrollo. No que lo encarezcan porque la conectividad aérea no es un lujo, es infraestructura estratégica, es turismo, es negocio, es inversión, es empleo.

Volar no debería sentirse como pagar un impuesto de castigo, pero hoy en México pasa exactamente eso.

La TUA nació para sostener aeropuertos, hoy parece sostener utilidades. Y mientras no cuestionemos ese modelo, seguiremos viviendo esta paradoja absurda: moverse cuesta demasiado y no se nota en ningún lado.

Thor Salayandia