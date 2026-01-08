Acción Nacional: Claridad incompleta y el desafío de competir

Publicidad - LB2 -

Si en MORENA la estrategia política de 2026 es definir temprano para posicionar temprano, en el PAN la hoja de ruta se ve muy distinta: más abierta, más incierta, más sujeta a negociaciones internas que a decisiones anticipadas.

Mientras en MORENA ya se juega con relojes adelantados, en el PAN las definiciones podrían quedar sujetas a lo que haga su adversario político primero. Esto no es pequeño: marca una diferencia fundamental en lo que va a ser la mecánica política estatal en este año.

Porque en el panorama panista —a diferencia de la estrategia anticipada de MORENA— no hay todavía una figura hegemónica clara. Sí, se menciona al alcalde de Chihuahua, como el puntero más visible en encuestas y posicionamiento territorial. Pero la claridad se disuelve cuando se analizan otros nombres: quienes podrían salir candidatos si el proceso interno se abre ampliamente.

La gobernadora Maru Campos ha insinuado que una mujer podría entrar a la escena, y el relanzamiento panista ha dejado una puerta abierta para candidaturas externas. Pero justamente ahí está la tensión: una candidez cómoda del discurso frente a una realidad interna donde no se ha consolidado ni una sola figura fuerte —excepto Marco Bonilla— con consenso sólido.

Porque aquí, en la frontera donde el azul gobernó décadas y lo perdió todo en una elección, 2026 no es preparación; es supervivencia.

La definición que más pesa en los panistas es “oportunidad”. Oportunidad de capitalizar el desgaste de Morena, oportunidad de recuperar Juárez como bastión azul, oportunidad de demostrar que el PAN no es solo nostalgia de los 90´s.

Nombres ya flotan: Marco Bonilla, el alcalde de la capital que se mueve con sigilo y respaldo de algunos sectores empresariales; Daniela Álvarez, la eterna aspirante que busca su momento y según las encuestas, de las mujeres ella es la más aventajada, pero lejos de Bonilla; y hasta rumores de que algún exfuncionario de la JMAS podría entrar al ring, si el agua (literal y metafórica) se alinea y hasta el secretario de todas las confianzas de Maru: Santiago de la Peña. Pero el PAN no tiene un candidato obvio; tiene un grupo de aspirantes que todavía no saben si pelear entre ellos o contra el enemigo común.

“Unidad” es otra palabra que retumba, pero con eco irónico. Unidad que nunca llega: el PAN chihuahuense lleva años dividido entre los corralistas, los dhiacos y los que quieren ser de Maru y los que quieren ser sin Maru. En 2027 esa división podría costarles caro, otra vez. Porque mientras Morena purga y disciplina, el azul discute en privado quién merece más el boleto. Unidad, en el diccionario panista, sigue siendo un verbo en futuro.

“Recuperación” es el mantra que repiten. Recuperación de Cd. Juárez, recuperación de la confianza ciudadana, recuperación del orgullo de ser la ciudad que alguna vez se sintió capital del norte. Pero recuperación no se logra con nostalgia; se logra con propuestas que duelan menos que las de enfrente. En Chihuahua, donde la gente ya está harta de discursos federales y de promesas locales que no llegan, el PAN necesita definir qué ofrece: ¿más de lo mismo, pero con corbata azul o algo realmente distinto? El reto no es ganar la interna; es convencer a un estadoque ya vio pasar muchos “recuperadores” sin que la calle cambiara.

Y eso nos lleva a un punto no menor: En el PAN existe una estructura bien posicionada – ojo, en el estado, en Cd. Juárez no, ahí tienen registro de solo 1,400 afiliados – pero con menos claridad en tiempos y formas de elección que su adversario político.

Es por ello que un partido competitivo no solo necesita un candidato viable. Necesita un proceso que genere certeza, certidumbre y cohesión interna. Lo que hoy vemos es un PAN mirando a MORENA y reaccionando, en lugar de trazar su propio mapa con anticipación estratégica.

La alternativa de una elección primaria interna suena bien en el discurso, pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no se acompaña de acuerdos sólidos y una estrategia territorial definida, cosa que no tienen y pareciera que tampoco quieren hacerla.

El riesgo para el PAN no es solo competir contra el aparato político de MORENA. Es competir consigo mismo.

Porque si las definiciones de candidaturas se dejan para después de que el otro partido ya dio sus cartas, lo que puede ocurrir —y lo que muchos analistas ya anticipan— es que el PAN entre a la contienda con desventaja estadística y narrativa, más reactivamente que proactivamente.

Y en política, sobre todo en territorios competitivos como Chihuahua, la iniciativa manda y la reacción sigue.

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político