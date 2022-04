El periplo del pueblo de Chihuahua en el proceso electoral de la Revocación de Mandato ha sido épico y digno de ser escrito en los libros de historia.

La autoridad electoral, el INE, comenzó no queriendo que la Ley Federal de Revocación de Mandato fuera una realidad, pero hoy lo es. Querían que se reunieran las firmas para la solicitud para este proceso electoral de manera electrónica, dejando fuera a la mayor parte de la población chihuahuense que no cuenta con recursos tecnológicos.

Aun así, fuimos capaces de organizarnos y presentar cerca de 200 mil firmas, el equivalente al 7 por cierto del listado nominal en el estado.

No fue casualidad que al INE se le ocurriera llevar a cabo la Revocación de Mandato el 10 de abril, Domingo de Ramos, fiesta altamente significativa para los mexicanos porque inician las celebraciones cristianas, en las que gran parte de los mexicanos dedican el día a asistir a misa.

No solo ocurrió ese evento, justo ese fin de semana inició también el periodo vacacional de la Semana Santa, el primero casi normal en medio de una pandemia que inicio hace 2 años, imagínese usted la cantidad de personas que estaban desesperadas por salir a vacacionar. No hay historia épica sin grandes dificultades.

¿Qué pensaría usted de una elección donde no se instala el 70 por ciento de las casillas? ¿Qué número de participación podemos esperar? ¿Qué tipo de validez o legitimidad podría tener una elección donde la autoridad electoral asumiera la responsabilidad de NO INSTALAR EL 70 POR CIENTO DE LAS CASILLAS? Pues a partir de esas circunstancias, es cuando nace la epopeya democrática del pueblo de Chihuahua.

El INE dispuso de apenas 1 mil 757 casillas de las 5 mil 500 que debía instalar en todo el estado. La autoridad electoral tendría que haber desplegado una gran campaña informativa para que todos los ciudadanos supieran donde les correspondía votar, pero dicha campaña nunca existió.

El día de la elección, cuando un ciudadano confundido asistía a una casilla electoral donde no le tocaba emitir su voto, los funcionarios de casilla no sabían redireccionar el tráfico de votantes a la casilla correcta.

¿Costaba mucho al INE capacitar al funcionario para dirigir al ciudadano a su casilla correcta? No lo hizo, fue la solidaridad entre los mismos ciudadanos que estaban en la fila quienes, con su celular en mano, estuvieron dispuestos a informarse entre ellos dónde les correspondía votar.

Jesús Estrada, de 70 años, nos comentó que tuvo que caminar cerca de 40 minutos para ubicar su casilla; la señora Lupita, de la colonia Las Granjas, en Chihuahua capital, deambuló por 3 casillas diferentes antes de dar con la correcta; Silvino Ramírez, joven de la etnia tepehuan, tuvo que pedir ‘rait’ a un camión que transportaba troncos para poder ir a votar.

En el medio rural chihuahuense la cosa se puso peor. En municipios como Chínipas, Urique, y Batopilas, la gente se tuvo que realizar traslados de entre 6 y 8 horas para llegar a su casilla.

Montados en burros, mulas y camiones madereros, fue como pudieron romper las montañas y las sierras para poder mandar su mensaje de apoyo al Presidente; en las zonas rurales de ciudades como Camargo y Jiménez, había personas que se tuvieron que organizar para trasladarse hasta 80 kilómetros de distancia que los separaban de su casilla electoral.

Por si fuera poco, el padrón de electores fue también un caos. El INE tuvo que agrupar las listas nominales de varias casillas en una sola para dar rumbo a la votación. En la casilla 0205 del Municipio de Camargo se reportaron 37 personas que, a pesar de estar en la sección correcta, sus nombres no estaban en la lista. No pudieron votar.

En Ciudad Juárez, hubo quejas de trabajadores del sector maquilador, quienes reportaron que no los dejaron salir a ejercer su voto, lo cual viola la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132. Miles, quizá decenas de miles de juarenses que estaban laborando, no pudieron ejercer su derecho. De la misma forma, en algunas dependencias de gobierno estatal, como la Secretaria de salud, se les prohibió a sus trabajadores salir a sufragar.

A pesar de los pesares, el espíritu democrático se impuso sobre las trabas oficialistas, los Chihuahuenses somos más grandes que cualquier obstáculo, no hay número de firmas que no podamos alcanzar, ni casilla a la que no podamos llegar, 340 mil chihuahuenses han hablado.

Nos hemos sobrepuesto a piedritas y piedrotas en el camino para escribir una página más en la historia democrática de nuestro estado.

Este 10 de abril quedó claro que el pueblo de Chihuahua es mucha pieza y que el INE quedó empequeñecido frente a la voluntad democrática del pueblo de Chihuahua.

300 mil chihuahuenses dijeron: Que siga Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República.