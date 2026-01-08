2026. Otro año Cuatrotransformador

Publicidad - LB2 -

Aunque comenzó un poco movido en el ámbito internacional el veinte veintiséis, es mi deseo que este año sea para todas y todos, pleno, alegre, sano, lleno de proyectos y sobre todo que sea posible recuperar la esperanza de un mundo mejor donde no dejemos a nadie fuera ni atrás.

Es claro que el 2026 será para México un año interesante, por decir lo menos, pues se vienen temas complejos como la renegociación del T-MEC que sin duda vivirá largas e intensas rondas de negociación técnica y política, y no podría ser distinto pues los acuerdos definirán no sólo reglas comerciales, sino la relación entre los tres países para los próximos años, privilegiando aspectos como soberanía, la competitividad, y sobre todo el bienestar para las mexicanas y mexicanos.

En este orden de ideas no escapa de mi análisis lo complejo que es llegar a acuerdos con el actual gobierno norteamericano, pero afortunadamente tenemos en México una PresidentA y un proyecto de nación muy distinto al que negoció por primera vez el TLCAN en la década de los noventa, basta con recordar que el presidente era Carlos Salinas, así que sin temor a equivocarme puedo afirmar que tenemos en el momento adecuado al mejor gobierno posible y eso nos debe dar tranquilidad y certeza. Tenemos brújula

Seguramente pensaran que mi entusiasmo es alimentado por mi corazón morenopero dejo algunos datos que reafirman mis dichos, sé que tal vez algunas personas no los compartan y están en todo su derecho y respeto eso, pero la realidad no tiene filiación ni color… por lo pronto pongo por aquí algunos de esos datos:

Durante el periodo de la Cuarta Transformación, la pobreza en México se redujo en 13.6 por ciento, mientras que la clase media creció 12.4 por ciento, la población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 29.6 %, mientras que la población no pobre ni vulnerable aumentó de 29.3 a 42.3 por ciento,

En 2026, los programas de Bienestar tendrán un presupuesto histórico de un billón tres mil 326 pesos, con 42.9 millones de derechohabientes, incorporando a 10 millones de personas, incluyendo a siete millones de familias con estudiantes de primaria.

Una inversión extranjera directa que es la más alta históricamente con 1,776proyectos por 297 mil millones de dólares.

México es el segundo país con menor desempleo en el mundo.

El peso mexicano es la segunda moneda latinoamericana que más se apreció con respecto al dólar con 13.8 por ciento

Las reservas internacionales de México cerraron el 2025 en más de 251 mil millones de dólares, nivel histórico desde que el Banco de México lleva el registro.

En resumen, ¿qué es distinto hoy en 2026 a lo que ocurría en el gobierno de Salinas? La respuesta es sencilla, y lo dijo hace días la PresidentA, “¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama 4T, se llama Gobierno Humanista, se llama economía moral. Es una nueva política social. Eso es, en esencia, el lema ‘por el bien de todos, primero los pobres”

Posdata: Toda mi solidaridad al pueblo de Venezuela

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.