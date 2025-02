Vuelos de deportación desde EEUU a Venezuela iniciarán en 30 días

El funcionario de la administración de Donald Trump informó sobre el inicio de las operaciones de repatriación de migrantes venezolanos en una entrevista con The New York Times. De momento no detalló cuántas personas irían al interior de estos vuelos, sin embargo, aseguró que todavía están “trabajando en todos esos detalles”.

Homan agregó que espera que los vuelos se realicen con frecuencia pues el presidente Trump “no aceptaría menos”.

A inicios de febrero, el enviado especial del mandatario estadounidense, Richard Grenell, . Allí, según se anunció, Venezuela aceptó recibir a todos los inmigrantes irregulares venezolanos capturados en Estados Unidos y pagar su transporte.

“Venezuela ha acordado recibir, de vuelta a su país, a todos los extranjeros ilegales venezolanos que acampaban en Estados Unidos, incluidos los miembros de pandillas de Tren de Aragua. Venezuela ha acordado además proporcionar el transporte de vuelta”, en una publicación en la Truth Social el 1 de febrero.

En octubre de 2023, Caracas y Washington acordaron iniciar un proceso de repatriación de venezolanos que habían llegado a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no tuvieran base legal para permanecer en ese país.

Sin embargo, en enero de 2024, el gobierno de Venezuela dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos y México con venezolanos deportados tras la decisión de la administración de Joe Biden de reimponer sanciones a la empresa de oro estatal venezolana.