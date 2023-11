Visita Secretario de Defensa de EEUU Ucrania

Austin fue recibido en una estación de trenes de Kiev por la embajadora de EEUU Bridget Brink, el agregado de defensa de Estados Unidos, general Kipling Kahler, y se le unió en el viaje el general estadounidense Christopher Cavoli, quien funge como comandante supremo de la OTAN en Europa y el jefe del Comando Europeo de Estados Unidos.

Altos funcionarios de defensa estadounidenses dijeron que Austin viajó a Kiev para discutir la lucha invernal inmediata y planificar la futura asistencia de seguridad.

«Continuamos brindando un ritmo regular de batalla de asistencia de seguridad, y planeamos poder hacerlo durante todo el invierno», dijo un alto funcionario de defensa que habló con los periodistas bajo condición de anonimato debido a preocupaciones de seguridad durante el viaje.

La visita, la primera de Austin desde abril de 2022, tiene lugar cuando el inicio del invierno ha convencido a los funcionarios ucranianos y occidentales de que el presidente ruso, Vladimir Putin, volverá a atacar infraestructuras críticas como lo hizo el invierno pasado, dejando a muchos ucranianos sin electricidad en algunos de los días más fríos del año.

«Una de las capacidades más importantes este invierno será la defensa aérea», dijo un segundo alto funcionario de defensa a los periodistas que viajaban con Austin y hablando bajo las mismas condiciones de anonimato. «Hemos podido aumentar el equipo de defensa aérea, pero eso no significa que todavía no haya necesidades y que no las habrá en los próximos meses».

Un ataque de casi 40 drones de fabricación iraní lanzados desde territorio ruso bombardeó las defensas aéreas ucranianas durante el fin de semana.

Ucrania dijo que sus fuerzas destruyeron 29 de los 38 drones, pero los que lograron atravesar las defensas de Ucrania impactaron múltiples instalaciones de infraestructura y provocaron cortes de energía en más de 400 ciudades y pueblos en todo el país.

Los drones atacaron desde las regiones de Odesa y Zaporiyia en el sur, hasta la región de Chernihiv en el norte, cerca de la frontera con Bielorrusia. También atacaron Kiev por segunda ocasión en lo que va de mes, pero todos los drones que se dirigían a la capital fueron derribados, dijeron funcionarios ucranianos.

El Pentágono seguirá utilizando sus actuales arsenales de armas y municiones para apoyar a Ucrania, pero los funcionarios dicen que en los próximos meses EEUU también enviará a Ucrania una serie de capacidades que adquirió el año pasado mediante contratos.

Los suministros de municiones también han aumentado, según los funcionarios, debido a las mejoras occidentales en la capacidad de producción.

Otros países dicen que también están aumentando sus capacidades, y Alemania anunció a principios de este mes que entregaría sistemas de defensa aérea más cruciales para finales de este año.

Además de la defensa aérea, los funcionarios esperan negar a las fuerzas rusas la oportunidad este invierno de fortalecer sus posiciones.

El invierno pasado, los combatientes rusos aprovecharon una pausa en los combates atrincherándose en el territorio que controlaban, lo que provocó que algunos analistas se refirieran a la lucha como un «punto muerto».

“Yo no lo llamaría un punto muerto. No. Esta es una batalla dinámica”, dijo un alto funcionario de defensa. “Ucrania continúa presionando y triunfando en el campo de batalla contra las fuerzas rusas. Los has visto continuar atacando más detrás de las líneas rusas. … Están logrando avances para perturbar las operaciones rusas y degradar las capacidades rusas”.

El funcionario señaló la reciente ofensiva ucraniana en la región de Jersón como un ejemplo de la capacidad de Ucrania «para crear una desventaja para las fuerzas rusas en un área donde, francamente, sus defensas son más débiles».

La semana pasada, las tropas ucranianas expulsaron a los soldados rusos de sus posiciones en la orilla oriental del río Dniéper y establecieron varias cabezas de puente. Cruzar el río con equipo pesado y suministros podría dar a las fuerzas ucranianas la oportunidad de abrir una nueva línea de ataque en la ruta terrestre más directa a Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

Aunque las fuerzas de Moscú todavía controlan alrededor del 18 % del territorio ucraniano, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, dijo a la Voz de América el mes pasado que las fuerzas de Kiev habían recuperado más del 50 % de su territorio invadido.

La visita sorpresa a Kiev también se produce cuando el apoyo occidental corre el riesgo de flaquear, especialmente porque los acontecimientos en Israel y Gaza en el último mes desvían la atención del prolongado conflicto en Europa.

Austin celebrará otra ronda del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania virtualmente desde el Pentágono esta semana. El Pentágono dice que se espera que más de 50 naciones participen en las conversaciones, que ayudarán a los socios de Ucrania a coordinar la ayuda militar enviada a Kiev.

Ha habido una creciente renuencia en el Congreso de Estados Unidos a enviar más ayuda militar a Ucrania, aunque altos funcionarios de defensa todavía señalan un “claro apoyo bipartidista” a la asistencia de seguridad ucraniana cuando hablan con sus homólogos ucranianos preocupados.

«Seguimos creyendo que el Congreso brindará ese apoyo, y estamos planificando basándonos en esa convicción», dijo un alto funcionario de defensa, al tiempo que reconoció que si el apoyo a la ayuda a Ucrania cambia, la administración tendría que reevaluar algunas de las medidas de más largo plazo de asignaciones militares previstas para Kiev.

El Pentágono se ha mantenido tan activo en la obtención de ayuda para Ucrania como antes de que estallara el conflicto en el Oriente Medio porque “Ucrania importa”, dijo otro alto funcionario de defensa.

“Sigo escuchando a la gente, ya sabes, acercándose a mí y diciendo: ‘Supongo que no estás tan ocupado como antes’. Eso no podría estar más lejos de la verdad, y este viaje es un testimonio de ello”, añadió el alto funcionario de defensa.