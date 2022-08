Un año después, exlíder afgano Ghani defiende su papel en toma del poder por parte de los talibanes

Ashraf Ghani negó las persistentes acusaciones de que se llevó consigo decenas de millones de dólares en efectivo mientras él y otros funcionarios huían en helicópteros.

Islamabad (VOA) – En la víspera del aniversario de la toma de Kabul por parte de los talibanes, el expresidente de Afganistán defendió el domingo lo que dijo que fue una decisión de huir en una fracción de segundo, diciendo que quería evitar la humillación de rendirse a los insurgentes.

Ashraf Ghani también le dijo a CNN que en la mañana del 15 de agosto de 2021, con los talibanes a las puertas de la capital afgana, fue el último en llegar al palacio presidencial después de que sus guardias desaparecieron. Indicó que el ministro de Defensa le dijo ese mismo día que Kabul no podía ser defendido.

Ghani había buscado previamente justificar sus acciones el día de la caída de Kabul, pero ofreció más detalles el domingo. Alegó que a uno de los cocineros del palacio le habían ofrecido 100.000 dólares para envenenarlo y que sentía que su entorno inmediato ya no era seguro.

«La razón por la que me fui fue porque no quería darles a los talibanes y sus seguidores el placer de humillar una vez más a un presidente afgano y hacerle firmar la legitimidad del gobierno», dijo. «Nunca he tenido miedo».

Los críticos dicen que la partida repentina y secreta de Ghani el 15 de agosto dejó a la ciudad sin rumbo mientras las fuerzas estadounidenses y de la OTAN estaban en las etapas finales de su caótica retirada del país después de 20 años.

Ghani también negó las persistentes acusaciones de que se llevó consigo decenas de millones de dólares en efectivo mientras él y otros funcionarios huían en helicópteros.

En un informe emitido la semana pasada, un organismo de control del Congreso dijo que es poco probable que Ghani y sus principales asesores transportaran tanto dinero en los helicópteros de escape.

«La naturaleza apresurada de su salida, el énfasis en los pasajeros sobre la carga, la carga útil y las limitaciones de rendimiento de los helicópteros, y la alineación constante en los relatos detallados de los testigos en tierra y en el aire sugieren que había poco más de 500.000 dólares en efectivo a bordo de los helicópteros”, escribió la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, que ha tratado de monitorear el gasto masivo de Estados Unidos en el país a lo largo de los años.

La agencia agregó: «Sigue siendo una gran posibilidad que cantidades significativas de moneda estadounidense desaparecieran de las propiedades del gobierno afgano en el caos de la toma del poder por parte de los talibanes, incluidos millones del palacio presidencial» y la bóveda de la Dirección Nacional de Seguridad. El informe, sin embargo, dijo que el organismo de control no pudo determinar cuánto dinero fue robado y quién lo robó.

Al final, los talibanes tomaron la capital sin enfrentamientos significativos en agosto pasado, coronando un bombardeo militar de una semana en el que capturaron rápidamente las capitales provinciales sin mucha resistencia de las cada vez más desmoralizadas fuerzas de seguridad afganas.

En el año transcurrido desde la toma del poder, los ex insurgentes impusieron restricciones significativas a niñas y mujeres, limitando su acceso a la educación y el trabajo, a pesar de las promesas iniciales de lo contrario. Los talibanes han permanecido internacionalmente aislados y en gran medida aislados del flujo de ayuda internacional que disfruta el gobierno de Ghani. Los talibanes han luchado para gobernar y detener el fuerte declive económico que ha empujado a millones de afganos más a la pobreza e incluso al hambre.

A pesar de esos desafíos, el gobierno liderado por los talibanes planeó varios eventos el lunes para conmemorar el aniversario, incluidos discursos de funcionarios talibanes y varios eventos deportivos.