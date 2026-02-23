Trump pide a México intensificar combate a los grupos criminales tras operativo contra “El Mencho”

Publicidad - LB2 -

El presidente de Estados Unidos llama a reforzar esfuerzos contra cárteles y destaca la lucha bilateral.

Washington, EU (ADN/Arturo Hernández) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las autoridades de México deben “intensificar sus esfuerzos” en la lucha contra los cárteles de la droga, en un pronunciamiento difundido en redes sociales tras el operativo militar mexicano de este domingo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de su cuenta en la red Truth, el mandatario estadounidense destacó la acción reciente y subrayó que México tiene que redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Trump acompañó su mensaje de un llamado explícito: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, convocando a un combate más agresivo de estos grupos criminales.

La demanda de Trump se da en un contexto en el que la administración estadounidense ha mantenido una postura dura frente al narcotráfico transnacional, incluso promoviendo la posible designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el CJNG, lo que implicaría un uso más amplio de herramientas legales y de inteligencia para enfrentar estas redes criminales.

El pronunciamiento surge después de una operación conjunta en Jalisco, en la que las fuerzas federales mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, consiguieron abatir a “El Mencho”, considerado uno de los capos más buscados y al frente del CJNG desde su fundación en 2009 hasta su muerte en febrero de 2026.

La insistencia de Trump en una intensificación del combate a los cárteles refleja una política de seguridad centrada en hacer frente a los efectos del narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos, donde la crisis de drogas continúa siendo un tema prioritario para la agenda de seguridad y cooperación bilateral.

En este marco, la cooperación en materia de inteligencia y operativos conjuntos será un punto central en la relación de seguridad entre ambos países, mientras persiste el desafío de enfrentar estructuras criminales complejas que han operado durante décadas en territorio mexicano y con ramificaciones internacionales.

