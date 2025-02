Trump habló con Putin sobre poner fin a la guerra en Ucrania

Trump, que ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania pero aún no ha expuesto en público cómo lo hará, dijo la semana pasada que la guerra era un baño de sangre y que su equipo había tenido “algunas conversaciones muy buenas”.

En una entrevista a bordo del Air Force One el viernes, Trump dijo al New York Post que “mejor no decirlo”, cuando le preguntaron cuántas veces habían hablado él y Putin.

“Él (Putin) quiere que la gente deje de morir”, señaló Trump al New York Post. La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia estatal de noticias TASS que “están surgiendo muchas comunicaciones diferentes”.

“Estas comunicaciones se llevan a cabo a través de diferentes canales”, dijo Peskov cuando TASS le pidió que comentara directamente el informe del New York Post. “Yo personalmente puedo no saber algo, desconocer algo. Por lo tanto, en este caso, no puedo confirmarlo ni negarlo”.

Reuters informó en noviembre que Putin está abierto a discutir un acuerdo de paz con Trump, pero descarta hacer concesiones territoriales importantes e insiste en que Kiev abandone sus ambiciones de entrar en la OTAN.

El Kremlin ha pedido reiteradamente cautela ante las especulaciones sobre los contactos con el equipo de Trump en torno a un posible acuerdo de paz.

Leonid Slutsky, jefe de la comisión de asuntos internacionales del Parlamento ruso, fue citado el jueves por la agencia estatal de noticias RIA diciendo que los preparativos para dicha reunión se encontraban en “una fase avanzada” y que podría tener lugar en febrero o marzo.

Putin habló por última vez con el expresidente estadounidense Joe Biden en febrero de 2022, poco antes de que Putin ordenara la entrada de miles de tropas en Ucrania.