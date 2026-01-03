Trasladaran a Maduro a Nueva York para juzgarlo: Washington

Washington afirma que lo trasladará a Nueva York para juzgarlo; Caracas decreta conmoción exterior y organismos internacionales piden respetar el derecho internacional.
Caracas, Venezuela (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, tras una operación militar que incluyó bombardeos sobre objetivos en Caracas y otras regiones del país sudamericano.
De acuerdo con los reportes disponibles, los ataques se registraron durante la madrugada e impactaron puntos civiles y militares en la capital venezolana, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en medio de una escalada de tensión regional que ya había elevado el despliegue naval estadounidense en el Caribe.
Trump sostuvo que la pareja se encuentra bajo custodia en un buque militar y que será llevada a Nueva York para enfrentar procesos penales. En paralelo, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, informó que Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas, mientras que Flores también fue incluida en imputaciones dentro del mismo expediente judicial.
“Maduro y su esposa se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York”, afirmó Trump en declaraciones televisivas.
En Venezuela, el gobierno decretó estado de conmoción exterior y anunció la activación de planes de defensa nacional, además de llamar a la movilización para enfrentar lo que calificó como una agresión. Altos mandos militares informaron que se realizaban verificaciones para confirmar posibles víctimas tras los impactos.
La crisis provocó reacciones inmediatas a nivel internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó “profunda alarma” por la escalada, al advertir que lo ocurrido puede sentar un precedente peligroso para el orden internacional y reiterar la necesidad de apego a la Carta de Naciones Unidas.
En Europa, autoridades comunitarias pidieron moderación y respeto a la legalidad internacional, mientras gobiernos de la región latinoamericana también fijaron postura. México, por su parte, condenó la acción militar “ejecutada unilateralmente” y llamó a cesar cualquier acto de agresión, bajo el argumento de que América Latina y el Caribe deben preservarse como zona de paz.
Con información de El País
