Washington, DC. (VOA) – Un hombre abrió fuego durante una recepción de almuerzo en una iglesia del sur de California, matando a una persona e hiriendo a cinco personas mayores antes de que un pastor golpeara al hombre armado en la cabeza con una silla y los feligreses lo ataron con cables eléctricos.

Jerry Chen acababa de entrar a la cocina del salón de la hermandad de su iglesia alrededor de la 1:30 p.m. el domingo cuando escuchó los disparos.

Chen, de 72 años, miembro de la iglesia presbiteriana taiwanesa de Irvine en Laguna Woods, 46 millas (74 km) al sur de Los Ángeles, se asomó por la esquina y vio a los miembros de la iglesia gritando, corriendo y agachándose debajo de las mesas.

“Sabía que alguien estaba disparando”, dijo. “Estaba muy, muy asustada. Salí corriendo por la puerta de la cocina para llamar al 911.”

Las autoridades dijeron que el tiroteo terminó después de que el hombre armado mató a un hombre e hirió a cinco ancianos antes de que los fieles le ataron las piernas con un cable eléctrico hasta que llegaron los agentes. Cuatro de las cinco personas heridas sufrieron heridas de bala graves.

Si bien no se reveló de inmediato el motivo del tiroteo en la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en la ciudad de Laguna Woods, los investigadores no creen que el atacante, un hombre asiático de unos 60 años cuyo nombre no se dio a conocer de inmediato, viva en la comunidad.

Chen, quien llamó al 911 desde el estacionamiento de la iglesia, dijo que estaba tan conmocionado que no pudo decirle al operador su ubicación.

“Tuve que pedirle a otra persona la dirección”, dijo.

Chen dijo que un grupo de unos 40 feligreses se había reunido en el salón de la hermandad para un almuerzo después de un servicio matutino para dar la bienvenida a su expastor Billy Chang, quien había servido en la iglesia durante 20 años y era un miembro querido y respetado de la comunidad. Chang regresó a Taiwán hace dos años. Esta fue su primera vez en Estados Unidos, dijo Chen.

“Todos acababan de terminar de almorzar”, dijo. “Se estaban tomando fotos con el pastor Chang. Acababa de terminar mi almuerzo y fui a la cocina”.

Fue entonces cuando escuchó los disparos y salió corriendo.

Poco después, Chen dijo que escuchó los detalles de lo que sucedió adentro de otros que salieron. Los compañeros de la congregación le dijeron a Chen que cuando el pistolero se detuvo para recargar, el pastor Chang lo golpeó en la cabeza con una silla mientras otros se movían rápidamente para agarrar su arma. Luego lo sometieron y lo ataron, dijo Chen.

“Fue increíble lo valientes que fueron (Chang) y los demás”, dijo. «Esto es muy triste. Nunca, nunca pensé que algo así sucedería en mi iglesia, en mi comunidad”.

La mayoría de los miembros de la iglesia son inmigrantes taiwaneses ancianos y altamente educados, dijo Chen.

“Somos en su mayoría jubilados y la edad promedio de nuestra iglesia es de 80 años”, dijo.

El subalguacil del condado de Orange, Jeff Hallock, elogió el rápido trabajo de los feligreses para detener al pistolero.

“Ese grupo de feligreses mostró lo que creemos que es un heroísmo y una valentía excepcionales al intervenir para detener al sospechoso. Sin duda, previnieron lesiones y muertes adicionales”, dijo Hallock. “Creo que es seguro decir que si la gente no hubiera intervenido, podría haber sido mucho peor”.

El tiroteo se produjo un día después de que un hombre de 18 años matara a tiros a 13 personas en un supermercado en Buffalo, Nueva York.

[Con información de The Associated Press]