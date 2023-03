Secretario de la Marina: EEUU «está con el Caribe» en su lucha contra el cambio climático

«El cambio climático no respeta fronteras», aseguró en Bahamas el secretario Carlos del Toro, al reafirmar el compromiso de su institución y del país norteño en ayudar a combatir los efectos del cambio climático en la región.

Estados Unidos (VOA) – El secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, reafirmó este miércoles el compromiso de su país con las naciones caribeñas en su lucha contra la «amenaza existencial» del cambio climático.

«EEUU está con el Caribe», aseguró Del Toro durante un encuentro con autoridades, estudiantes, profesores en la Universidad de las Bahamas, en Nassau. «El tiempo no está de nuestro lado. Estamos en una década crítica para realizar un progreso significativo con vistas a evitar los peores escenarios climáticos. Debemos actuar ya. Vemos la crisis climática como veríamos a cualquier desastre en una embarcación: todos a cubierta».

El responsable del Departamento de la Marina estadounidense, el segundo hispano en ese cargo, aseguró que llegó a la isla caribeña para «escuchar retos e historias» sobre cómo enfrentar la emergencia climática, «cuyas consecuencias ya se hacen sentir en el Caribe y también en EEUU».

«El cambio climático no respeta fronteras. A los huracanes no le importa el pasaporte que llevas contigo», insistió, mientras recordó que la región ha vivido una decena de tormentas devastadoras solo en la última década.

El cambio climático y sus efectos han causado un aumento del nivel del mar en el Caribe, cuyas islas también han sufrido inundaciones, extremas temperaturas y la salinización de tierras de cultivo, que ponen en peligro los ecosistemas y la habilidad para ganarse la vida en un área que se sostiene principalmente gracias al Turismo.

El secretario de la Marina estadounidense mencionó varios de los proyectos de cooperación con universidades y gobiernos de la región en este sentido, entre ellos un proyecto millonario de financiamiento de infraestructuras de asistencia a desastres, junto a la asistencia en el enfrentamiento a emergencias sanitarias y brotes epidémicos.

Precisó que trabajan en programas de eficiencia energética, para bajar las emisiones de carbono en sus bases y embarcaciones, además de financiar investigaciones científicas sobre el suelo y la vida marina, especialmente los arrecifes de coral en el Caribe.

«Nadie puede combatir el cambio climático solo, queremos compartir información, recursos y conocimientos con aliados, gobiernos y oenegés. Por todo el mundo, desde Vietnam o Ghana hasta aquí mismo, en el Caribe, estamos colaborando en proyectos y desarrollo de buenas prácticas», afirmó.

El secretario Del Toro, nacido en Cuba, insistió que aún se siente parte de la comunidad caribeña y ha hecho de la «amenaza del cambio climático una prioridad», desde su llegada al cargo hace 18 meses.

Agregó que la Marina estadounidense lanzó en mayo el Plan de Acción Climática 2030. «Para continuar siendo la fuerza marítima dominante en el mundo, la Marina debe adaptarse al cambio climático: debemos desarrollar resiliencia y reducir la amenaza», dijo Del Toro.

The climate crisis is an existential crisis for our entire planet. We're acutely aware that the world’s emissions have an outsized impact on the Caribbean. Today, joined with 15 leaders, I announced the launch of our partnership to address the climate crisis. pic.twitter.com/JUGhHSuNE5

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 10, 2022