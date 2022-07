Los centros médicos en Canadá que realizan abortos se preparan para recibir pacientes de los estados de EEUU que prohíben el procedimiento.

Washington, DC. (VOA) – El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto en el país está impulsando la expansión de los servicios de aborto de Canadá y la posibilidad de brindar otras formas de apoyo a las mujeres embarazadas.

La Corte Suprema de Canadá despenalizó el aborto en 1988, 15 años después del histórico fallo Roe v. Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto en todo Estados Unidos.

Canadá es la nación con el área terrestre más más grande del mundo, y los servicios de aborto no son fácilmente accesibles en cientos de kilómetros en algunas áreas rurales, pero la mayoría de las áreas urbanas importantes tienen hospitales o centros médicos donde están disponibles.

Ahora que se anuló Roe v. Wade, los 13 estados de Estados Unidos a lo largo de la frontera con Canadá son libres de permitir abortos, restringirlos o prohibirlos por completo.

Winnipeg es la capital de Manitoba, que limita con Dakota del Norte, un estado que se espera que restrinja el acceso al aborto.

Blandine Tona, directora de programas clínicos en la Clínica de Salud de la Mujer en Winnipeg, espera ver a pacientes estadounidenses visitar el centro, como lo hicieron algunos antes de la pandemia de coronavirus. Dijo que esto ha tenido menos que ver con las leyes y más con la proximidad; algunos estadounidenses están más cerca de Winnipeg que de los estados donde el aborto aún es legal.

Martha Paynter, autora de Abortion to Abolition, Reproductive Health Injustice in Canada, no está segura de la cantidad de viajes transfronterizos que podrían ocurrir para acceder a los servicios de aborto.

Paynter, quien tiene un doctorado en enfermería, dijo que existen costos y obstáculos logísticos para que los estadounidenses obtengan atención en Canadá. Sin embargo, dijo, la situación es un motivador para ampliar el acceso al aborto en todo el país.

“Parece poco probable porque tendrías que pagar el viaje, tendrías que tener un pasaporte, sería todo un proceso”, dijo. “Sin embargo, creo que debemos prepararnos. Este es un muy buen recordatorio de cómo debemos estar siempre atentos y expandir el acceso”.

La provincia más occidental de Canadá, Columbia Británica, comparte un tramo de frontera con el estado de Washington, donde los servicios de aborto seguirán estando ampliamente disponibles, pero también con Idaho, donde una ley estatal pronto prohibirá el procedimiento si sobrevive a las impugnaciones judiciales.

Michelle Fortin, directora ejecutiva de Options for Sexual Health, anteriormente Planned Parenthood Association of British Columbia, dijo que los posibles problemas de inmigración, como exigir pasaportes y tener que cruzar una frontera internacional, hacen que la mayoría de los estadounidenses que buscan servicios de aborto visiten el estado de EEUU más cercano que lo permita. .

Aun así, dijo, nadie será rechazado en Canadá, y muchos canadienses también buscan ofrecer otros tipos de apoyo.

“Entonces, creo que cualquier estadounidense que se presente y tenga un embarazo no deseado sería atendido”, dijo. “No sé si vamos a ver una gran afluencia. Sé que hay muchas personas en Canadá que buscan formas en las que podamos apoyar a las personas en Estados Unidos para que accedan al aborto”.

Fortin dijo que este apoyo es principalmente financiero para ayudar a cubrir viajes, cuidado de niños y otros costos para los estadounidenses. Ella dijo que esto también podría incluir el envío de medicamentos farmacéuticos para el aborto a los Estados Unidos, muy parecido a lo que se ha hecho durante años con otros medicamentos que son más baratos en Canadá que en Estados Unidos.