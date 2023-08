Se estrella avión en Rusia; mueren sus 10 ocupantes

Publicidad - LB2 -

Los reportes indican que la aeronave se estrelló cuando viajaba de Moscú a San Petersburgo. No se ha confirmado si el jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, iba en ella, pero dijeron que sí estaba en la lista.

Un jet privado que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló el miércoles y murieron sus 10 ocupantes, informaron servicios de emergencia rusos. El jefe mercenario Yevgeny Prigozhin estaba en la lista de pasajeros, pero no quedaba claro si estaba a bordo.

Versiones de prensa no confirmadas dijeron que el jet pertenecía a Prigozhin, fundador del grupo militar privado Wagner.

La agencia de noticias rusa, citando funcionarios de emergencia, reportó que el avión llevaba tres pilotos y siete pasajeros. No queda claro si Prigozhin estaba entre ellos, aunque el regulador de la aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, dijo que él estaba en la lista de pasajeros.

- Publicidad - HP1

La nave iba de Moscú a San Petersburgo y cayó en la región de Tver, a más de 100 kilómetros al norte de la capital. Las autoridades investigan la causa del siniestro.

Datos de rastro de vuelos vistos por The Associated Press muestran que un jet privado registrado a nombre del Grupo Wagner y que Prigozhin ha usado previamente despegó de Moscú el miércoles en la noche y que su señal se perdió poco después.

La señal se perdió en una zona rural donde no hay pistas de aterrizaje donde el jet pudiese haber aterrizado.

Prigozhin, cuya milicia privada Wagner ayudó a las fuerzas rusas en Ucrania, protagonizó un breve alzamiento contra el liderazgo ruso en junio. El Kremlin dijo que sería exiliado a Bielorrusia y que sus combatientes se retirarían, lo seguirían allí o se incorporarían a las fuerzas rusas.

Poco después de eso, combatientes de Wagner montaron su campamento en Bielorrusia, pero el avión de Prigozhin, según versiones de prensa, volaba entre Rusia y Bielorrusia.

Esta semana, Prigozhin colocó en internet su primer video de reclutamiento desde el amotinamiento, diciendo que Wagner realiza misiones de búsqueda y reconocimiento y “haciendo que Rusia sea aun más grande en todos los continentes, y que África sea aun más libre”.

Biden se pronuncia

Al ser cuestionado por los reporteros, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden no ofreció más detalles, sin embargo afirmó: “No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende”.

“No pasa mucho en Rusia sin que Putin no esté detrás. Pero no sé lo suficiente para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media”, agregó el mandatario estadounidense.