Sally Buzbee deja la dirección editorial de The Washington Post

Será reemplazada por Matt Murray, exdirector de The Wall Street Journal, hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos a fin de año. Después de los comicios, Robert Winnett, actual subdirector de The Telegraph Media Group, asumirá el puesto de director.

No se proporcionó una razón de la salida de Buzbee. El comunicado en el que se anunció su partida no incluía declaraciones suyas, y Buzbee no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El Post también dio a conocer el domingo el lanzamiento de una nueva división de su redacción, la cual estará dedicada a llegar a audiencias que quieren pagar por recibir noticias y consumirlas de forma distinta.

Buzbee, quien previamente fue directora editorial de The Associated Press, fue seleccionada en mayo de 2021 para ser directora editorial del Post. Tomó el lugar de su laureado predecesor, Martin Baron, después de que la popularidad del periódico se disparó durante el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, han sido años de grandes problemas financieros para el sector de medios noticiosos, incluido el Post. El diario ha ido perdiendo suscriptores al grado que el nuevo editor, Will Lewis, dijo en mayo a los trabajadores que el periódico perdió 77 millones de dólares el año pasado.

“Para ser francos, estamos en un agujero, y lo hemos estado por cierto tiempo”, dijo Lewis, según el Post.

A fines del año pasado, Lewis fue nombrado para asumir el lugar de Fred Ryan. Ha trabajado en The Wall Street Journal y en The Telegraph de Inglaterra, los medios a los que recurrió para hallar a los nuevos ejecutivos.

Lewis ha hablado de crear un plan de suscripciones con diversas categorías de precios para el Post, similar al que Politico tiene actualmente. En un correo electrónico enviado el domingo a los empleados, el ejecutivo señaló que el nuevo departamento se enfocará en enviar más noticias en video, le abrirá las puertas a la inteligencia artificial y tendrá métodos flexibles de pago. Comenzará a operar hacia finales de este año, destacó.

En una junta previa, “resaltamos la necesidad de distanciarnos del tradicional planteamiento del sector de los medios noticiosos en el que se hace una sola presentación para todos los lectores, y enfocarnos en crear noticias para un mayor rango de lectores y clientes”.

[Con información de The Associated Press]