Revela Administración Biden medidas para frenar el trabajo infantil ilegal

Ante el aumento en el flujo de menores no acompañados que llegan a EEUU, las nuevas medidas de la Casa Blanca contra el trabajo infantil pudieran ser un muro de contención a este flagelo.

Estados Unidos (VOA) – Las medidas anunciada esta semana por la Casa Blanca para frenar la explotación laboral infantil, tendrían un impacto significativo en los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos, según el criterio de altos funcionarios del gobierno y defensores de los inmigrantes.

La Administración Biden anunció esta semana un grupo de trabajo y medidas adicionales para frenar el trabajo infantil, en respuesta a un aumento significativo en el empleo ilegal de niños migrantes en Estados Unidos y a una investigación reciente del New York Times sobre el trabajo infantil migrante.

El Departamento de Trabajo informó el lunes de un aumento del 70 % en las violaciones de trabajo infantil desde 2018, y dijo que casi 835 empresas infringieron las leyes de trabajo infantil en el año fiscal 2022.

“Todos los niños de este país, independientemente de sus circunstancias, merecen la protección y el cuidado que esperaríamos para nuestro propio hijo”, dijo Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, en un comunicado a la prensa.

El número de niños migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México sin sus padres ha crecido constantemente en los últimos años. En el año fiscal 2020, 33.239 niños no acompañados fueron procesados en la frontera. En 2021, ese número saltó a 146.925, seguido de 152.057 niños migrantes en 2022 y 46.825 en lo que va del año fiscal 2023, según datos oficiales.

Son en su mayoría de América Central y, en un principio, pasan a estar bajo custodia del propio gobierno de EEUU.

“El gobierno luego los libera bajo la custodia de un patrocinador, por lo que, en algunos casos, es un miembro de la familia; en algunos casos, es un amigo de la familia, mientras estos niños pasan por sus procedimientos judiciales de inmigración. Y lo que [los reporteros] descubrieron fue que muchos de estos niños terminan en situaciones de explotación laboral”, dijo a la Voz de América Jennifer Podkul, vicepresidenta de políticas y defensa de Kids in Need of Defense.

Sendas investigaciones de Times y Reuters encontraron niños de hasta 12 años que trabajaban en turnos de más de 10 horas en condiciones peligrosas, por todo Estados Unidos, en múltiples industrias, incluidas plantas de procesamiento de alimentos, granjas y mataderos. Muchos de ellos no estaban matriculados en la escuela.

En un comunicado, el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, expresó: “Todos tienen una responsabilidad aquí. Este no es un problema del siglo XIX, es un problema de hoy. Necesitamos que el Congreso se siente a la mesa, necesitamos que los estados se sienten a la mesa. Este es un problema que nos llevará a todos a parar”.

Los defensores de los derechos de los migrantes dicen que han estado instando al gobierno a implementar más medidas de protección para garantizar que los niños migrantes estén seguros una vez que sean liberados de la custodia del gobierno de los Estados Unidos.

“Hubo algunas historias realmente trágicas sobre condiciones de trabajo muy peligrosas y condiciones de trabajo totalmente inapropiadas para los niños”, dijo Podkul.

Tras la investigación del Times, funcionarios de la Administración Biden anunciaron nuevas medidas, incluidas iniciativas en todo el país para utilizar “todas las herramientas de cumplimiento disponibles, incluidas sanciones, mandatos judiciales, detener el movimiento de bienes fabricados con trabajo infantil y referencias penales cuando se justifique”.

“Y hoy, el Departamento de Trabajo y el de Salud anunciaron que crearán un nuevo grupo de trabajo interinstitucional para combatir la explotación infantil. También aumentarán el escrutinio de las empresas que hacen negocios con empleadores que violan las leyes de trabajo infantil”, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Una situación difícil

Chiara Galli, profesora asistente en la Universidad de Chicago y académica sobre migración y asilo con un enfoque en los niños, dijo que los menores no acompañados a menudo provienen de entornos de muy bajos ingresos y, por lo general, tienen familiares que dependen de ellos para enviar dinero a casa. Esos factores ayudan a convertirlos en blanco de situaciones de explotación a medida que el trabajo se normaliza en sus vidas.

Los niños de entornos pobres de los países centroamericanos en la mayoría de los casos tuvieron que abandonar la escuela para trabajar a una edad temprana, dijo Galli.

“Luchan en muchos ámbitos. Tienen dificultades en la escuela porque han tenido una escolarización interrumpida y es muy difícil ponerse al día. Las escuelas no están muy bien equipadas para ayudar a los niños que tal vez tuvieron que abandonar la escuela dos [o] tres años antes de la migración porque tenían que ayudar a sus familias y trabajar”, dijo.

Desde el informe del Times, los funcionarios del gobierno de EEUU han dicho que están investigando el empleo de niños en varias empresas, incluida Hearthside Food Solutions, una de las empresas citadas en el informe.

Un portavoz de Hearthside escribió en un correo electrónico a la Voz de América que la empresa trabajaría con el Departamento de Trabajo en su investigación y dijo que estaba consternado por el trabajo infantil migrante que se estaba produciendo en una de sus ubicaciones.

“Nuestros corazones se rompen por los jóvenes cuyas historias están documentadas en el artículo”, según un comunicado de Hearthside.

La sanción en EEUU por una violación del trabajo infantil es de 15.138 dólares por niño, lo que, según algunos funcionarios estadounidenses y defensores de los niños migrantes, no es lo suficientemente alto.

“Todos, desde los empleadores hasta la policía local y los líderes cívicos, deben hacer su parte para proteger a los niños”, dijo Becerra.

