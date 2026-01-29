Reconoce Trump liderazgo de Sheinbaum tras diálogo bilateral

Publicidad - LB2 -

El presidente de Estados Unidos destacó la inteligencia y conducción de la mandataria mexicana tras conversación sobre frontera, comercio y narcotráfico

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de sostener una conversación telefónica que calificó como productiva y positiva para ambos países.

El mandatario estadounidense informó que el diálogo abordó temas clave de la agenda bilateral, entre ellos la frontera, el combate al narcotráfico y el comercio, y adelantó que los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta, con la previsión de nuevos encuentros en el corto plazo.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”

El mensaje fue difundido por Trump a través de su red social Truth Social, en lo que representa un gesto inusual de reconocimiento directo hacia la jefa del Ejecutivo mexicano por parte del presidente estadounidense.

El pronunciamiento se da en un contexto de redefinición de la relación México–Estados Unidos, marcada por la revisión de temas sensibles como seguridad fronteriza, cooperación en materia de drogas y la dinámica comercial entre ambas naciones.

Desde el Gobierno de México se ha señalado que el diálogo directo y permanente con Washington es una prioridad, con el objetivo de mantener una relación bilateral basada en el respeto, la coordinación y los intereses compartidos.