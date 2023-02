Quiere Biden dialogar con Xi Jinping sobre el presunto globo espía chino

El presidente Joe Biden asegura que tiene la esperanza de hablar con su homólogo chino para discutir «a fondo» el incidente del globo que penetró territorio de EEUU y finalmente fue derribado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que espera hablar con su homólogo de China, Xi Jinping, sobre el presunto globo de vigilancia que ordenó derribar este mes, lo que subraya las tensas relaciones entre los dos países por un incidente que ya ha interrumpido líneas de comunicación bilateral al más alto nivel.

«Espero hablar con el presidente Xi, y espero que lleguemos al fondo de esto. Pero no me disculpo por derribar ese globo», dijo en una comparecencia televisada en la que presentó los planes de su administración para lidiar con el globo espía y otros tres objetos aéreos no identificados que también ordenó abatir.

Se cree que estos objetos no estén relacionados con un programa de vigilancia de China o de algún otro país, dijo Biden.

“La evaluación actual de los servicios de inteligencia es que estos tres objetos son probablemente globos vinculados con empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudian el clima o realizan otras investigaciones científicas”, afirmó el mandatario.

Biden dijo que el incidente «subraya la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre nuestros diplomáticos y militares profesionales» y reiteró que su administración «no busca una nueva Guerra Fría» con China.

Las tensiones entre Estados Unidos y China han sido altas desde la aparición del globo en el espacio aéreo de EEUU a principios de mes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, canceló abruptamente su viaje planeado para el 5 de febrero a Beijing. Apenas unos días después, el Pentágono dijo que China rechazó una llamada del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin.

Funcionarios de la administración concluyeron que el dispositivo era parte de un «programa internacional de globos de gran altitud para la recopilación de inteligencia» del Ejército Popular de Liberación de China, que ha volado sobre 40 países. Beijing sostiene que el globo era una aeronave civil utilizada para la investigación meteorológica.

Un protocolo de vuelo

Biden expuso los pasos del protocolo que su administración implementará para «lidiar de manera segura y efectiva con estos objetos en nuestro espacio aéreo», según las recomendaciones de un equipo interinstitucional dirigido por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

El protocolo incluye establecer un inventario accesible y actualizado de objetos aéreos no tripulados sobre el espacio aéreo de EEUU; implementar medidas para mejorar la capacidad de detección de objetos no tripulados; y las normas y reglamentos para el lanzamiento y mantenimiento de objetos no tripulados. El presidente también encomendó al secretario de Estado, Antony Blinken, que lidere un esfuerzo para ayudar a establecer «normas globales comunes» en este espacio en gran parte no regulado.

Biden dijo que su administración determinará parámetros clasificados, que se compartirán con algunos miembros del Congreso, sobre cómo EEUU manejará la aparición de objetos aéreos no identificados en el futuro, distinguiendo aquellos que representan un riesgo para la seguridad en comparación con los inofensivos.

«Si algún objeto presenta una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo eliminaré», prometió.

En general, el ejército de EEUU intercepta todos los objetos aéreos de gran altitud y se enfrenta a aquellos que no puede confirmar como benignos, dijo a la Voz de América Carl Schuster, ex director de operaciones del Centro de Inteligencia Conjunta del Comando del Pacífico de EEUU.

“NORAD [Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, por sus siglas en inglés] y la Casa Blanca confían en un protocolo que separa los contactos benignos de los preocupantes y amenazantes. Hasta entonces, NORAD continuará interceptando a todos y derribará a aquellos cuyo estado es incierto”, dijo.

Biden está bajo una intensa presión por parte de legisladores republicanos que exigen más transparencia sobre cómo el gobierno planea lidiar con tales incidentes en el futuro. El martes, la administración brindó a los legisladores una sesión informativa clasificada sobre los objetos voladores.

«La semana pasada, vimos que el presidente básicamente observaba el vuelo del globo por todo Estados Unidos, tenía muy poco que decir al respecto en ese momento, solo pasó una referencia al episodio en el Estado de la Unión», dijo el líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, a los periodistas después de la sesión informativa. “El pueblo estadounidense merece escuchar más del presidente”.

[Katherine Gypson, corresponsal de VOA en el Congreso, y Xiaoshan Xue, reportero del Servicio de Mandarín de VOA, contribuyeron a este despacho].