Informes indican que los últimos tiroteos en EEUU han sido inspirados por esta teoría racista que viene ganando tracción gracias, en gran medida, a las redes sociales.



Washington, DC. (VOA) – En una misiva de 180 páginas publicada en línea antes del tiroteo masivo del 14 de mayo en Buffalo, Nueva York, el presunto pistolero Payton Gendron escribió que quería «concientizar a mis compatriotas blancos sobre los problemas reales que enfrenta Occidente».

- Publicidad - HP1

¿Los problemas, según el presunto tirador? Inmigración masiva y personas blancas que no tienen suficientes bebés.

«Esta crisis de inmigración masiva y fertilidad de sub-reemplazo», escribió este hombre blanco de 18 años, «es un asalto al pueblo europeo que, si no se combate, en última instancia resultará en el reemplazo racial y cultural completo de la población europea».

Aunque no lo llamó por su nombre, Gendron se refería a una teoría de la conspiración de extrema derecha conocida como el Gran Reemplazo, que sostiene que algunas élites, en particular los judíos, están trayendo inmigrantes para reemplazar a los blancos.

Además del tiroteo en Buffalo, en el que murieron 10 personas negras y otras tres resultaron heridas, los expertos en extremismo dicen que la teoría racista ha inspirado ataques contra minorías étnicas y religiosas en lugares tan dispares como Christchurch, en Nueva Zelanda, o El Paso, Texas.

Orígenes franceses

La idea de que los inmigrantes no blancos podrían eventualmente desplazar a los europeos blancos nativos tiene sus raíces en el nacionalismo étnico francés del siglo XX. Pero el término en sí fue acuñado y popularizado por el autor nacionalista blanco francés Renaud Camus.

Como le dijo el autor recientemente al medio de comunicación de derecha Konflikt Magazin, se le ocurrió la expresión por primera vez en la década de 1990 en un pequeño pueblo medieval en el sur de Francia.

Allí, cerca de «ventanas y fuentes góticas», había mujeres musulmanas con velos y hombres con chilaba, recordó. «Por supuesto, estaba acostumbrado como todos los demás a ver el cambio de la gente en los suburbios [predominantemente árabes y negros en Francia], pero allí fue especialmente sorprendente».

Camus dijo que más tarde pronunció un discurso titulado ‘El gran reemplazo’ en un pueblo cercano y, en 2011, publicó un libro bajo ese mismo título.

Aunque nunca se tradujo al inglés, el libro ayudó a impulsar el lanzamiento de una red transeuropea de extrema derecha con conexiones con extremistas en Estados Unidos, según Wendy Via, cofundadora y presidenta de Global Project Against Hate and Extremism.

«Las ideas se recogieron casi de inmediato y coincidían con otras ideas de la supremacía blanca aquí en EEUU y en otros lugares», asegura Via.

Al describirlo como un «hecho simple» y no como una «teoría», Camus dijo que el gran reemplazo es simplemente «un cambio de personas con un cambio de cultura y civilización».

Los expertos en extremismo dicen que es más que eso.

«La gran teoría del reemplazo es una teoría de la conspiración que dice que los blancos están siendo reemplazados deliberadamente por inmigrantes, musulmanes, refugiados en todo el mundo, lo que afecta principalmente a los países de Europa occidental y Estados Unidos», sostiene Via.

Defensores estadounidenses

La idea del reemplazo blanco ganó terreno en EEUU entre los supremacistas blancos que la adoptaron como un sustituto de su teoría sobre el «genocidio blanco» mientras buscaban renombrarse como nacionalistas blancos en los últimos años.

«La idea de reemplazar es algo más fácil de entender que el genocidio para que la gente la acepte», dijo Michael Edison Hayden, portavoz del Southern Poverty Law Center.

Aunque Camus no culpó a los judíos, los supremacistas blancos estadounidenses han adoptado su frase como un eslogan antijudío.

Muchos estadounidenses se familiarizaron por primera vez con el término en 2017 cuando activistas de extrema derecha organizaron una manifestación en Charlottesville, Virginia, donde los activistas corearon: «No nos reemplazarán» y «Los judíos no nos reemplazarán».

La manifestación se volvió mortal cuando un simpatizante de los neonazis condujo su camión contra los manifestantes y mató a Heather Heyer, de 32 años.

Enlace a la violencia

Camus niega que sus palabras hayan inspirado violencia. Pero los expertos en extremismo dicen que la idea del reemplazo ha ayudado a impulsar una serie de ataques mortales de supremacistas blancos contra judíos, musulmanes, hispanos y negros en los últimos años.

Esos incluyen la masacre de 13 fieles en una sinagoga en Pittsburgh en 2018; la matanza en 2019 de 51 musulmanes en dos mezquitas de Nueva Zelanda; y el asesinato masivo de 23 personas, la mayoría hispanas, en una tienda Walmart en El Paso, Texas, en 2019.

“Es una influencia sustancial en este tipo de ataques”, dijo Hayden.

Hayden señaló que antes de que la idea de reemplazo ganara popularidad en los últimos años, la mayoría de los tiroteos masivos en el país no parecían tener una motivación ideológica. Por ejemplo, el pistolero de la masacre de 2012 en un cine en Colorado padecía una enfermedad mental grave y no tenía creencias extremistas conocidas.

Ahora, los tiradores han encontrado una ideología para justificar la violencia, dijo Hayden.

“Esto funciona casi de la misma manera en que los terroristas de todo tipo pueden encontrar personas sociópatas o personas inestables y llenarlas de un sentido de propósito”, dijo.

En su manifiesto, Gendron escribió que la persona que más lo «radicalizó» fue Brenton Tarrant, el tirador de las mezquitas de Christchurch cuyo manifiesto de la masacre de 2019 se tituló «El gran reemplazo».

“Brenton inició mi verdadera investigación sobre los problemas de la inmigración y los extranjeros en nuestras tierras blancas”, escribió Gendron.

Gendron agregó que decidió tomar el asunto en sus propias manos después de «aprender la verdad» en el foro de mensajes de derecha ‘4chan’ de que «la raza blanca se está extinguiendo, que los negros están matando desproporcionadamente a los blancos y que los judíos y las élites estaban detrás de esto».

Una búsqueda de Media Matters en el tablero de mensajes encontró que los usuarios han mencionado los términos «gran reemplazo», «reemplazo blanco» o «genocidio blanco» más de 90.000 veces desde julio de 2018.

Camus ha buscado distanciarse del tiroteo en Buffalo y otros ataques supuestamente inspirados en la teoría del gran reemplazo.

Una cuenta de Twitter aparentemente vinculada a Camus dijo el domingo que ni el tirador de Buffalo ni el atacante de las mezquitas de Nueva Zelanda habían hecho referencia a Camus o su libro, rechazando la sugerencia de que su libro era un llamado al odio o a la violencia.

Ir a la corriente principal

La idea de reemplazo ya no se limita a los bordes exteriores de la extrema derecha. Cada vez más, destacados presentadores de televisión y políticos conservadores se han enfrentado a acusaciones de utilizarlo como tropo para condenar la «inmigración masiva».

Una personalidad destacada acusada de promover la conspiración es el presentador conservador de Fox News, Tucker Carlson. Matt Gertz, miembro principal de Media Matters, de tendencia izquierdista, dijo que Carlson comenzó a discutir regularmente la idea en 2019.

“Era una teoría central de la conspiración de la supremacía blanca de la que de repente estaba hablando en su programa Fox News, y luego, de repente, otros presentadores de Fox News estaban haciendo lo mismo. Y luego los políticos republicanos”, dijo Gertz.

Durante un segmento el año pasado, Carlson dijo que la política de Biden de «inmigración masiva» está diseñada «para cambiar la mezcla racial del país».

“En términos políticos, esta política se llama el gran reemplazo: el reemplazo del legado estadounidense con personas más obedientes de países lejanos”, dijo Carlson.

En comentarios el lunes por la noche, Carlson dijo que el tirador de Buffalo tenía una enfermedad mental y no tenía motivaciones políticas y que «la gran teoría del reemplazo viene de la izquierda», donde activistas y políticos impulsan un cambio demográfico para obtener ventajas políticas.

Durante una visita a Buffalo para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo, el presidente Biden dijo que condenó a «aquellos que difunden la mentira» sobre el reemplazo blanco. La Casa Blanca ha rechazado previamente las sugerencias de que está promoviendo una política de «fronteras abiertas».

Otros presentadores de Fox News, como Sean Hannity y Laura Ingraham, han denunciado que los demócratas buscan traer inmigrantes para reemplazar a los estadounidenses con fines políticos, según Gertz.

A raíz del tiroteo en Buffalo, la congresista republicana Elise Stefanik ha recibido críticas de los demócratas y algunos republicanos por promover la teoría racista. Ella ha negado el cargo.