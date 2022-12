Prohíben talibanes a mujeres asistir a universidad en Afganistán

Se anunció la decisión luego de una reunión del gobierno.

A pesar de la promesa inicial de un régimen moderado y de respeto a los derechos de las mujeres y las minorías, el gobierno talibán ha aplicado su versión estricta de la sharia, la ley islámica.

Las niñas no pueden asistir a la escuela secundaria y la mayoría de los empleos están vedados para las mujeres, que deben estar cubiertas de la cabeza a los pies cuando están en público. También les están vedados los gimnasios y los parques.

Una carta dada a conocer por el vocero del Ministerio de Educación Superior, Ziaullah Hashmi, ordena a las universidades que apliquen la prohibición lo antes posible e informen al ministerio cuando lo han hecho.

Hashmi tuiteó la carta desde su cuenta y confirmó el contenido en un mensaje a The Associated Press.

Hace varias semanas, las jóvenes afganas rindieron sus exámenes de graduación de la escuela secundaria, a pesar de que los talibanes prohibieron su asistencia a clases desde que tomó el poder el año pasado.

Rechazo internacional

La organización Human Rights Watch inmediatamente denunció la prohibición en un tuit.

«Esta es una vergonzosa decisión que viola el derecho de las niñas y las mujeres de Afganistán a la educación», denunció la organización defensora de los derechos humanos.

“Los talibanes están dejando claro cada día que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente las mujeres», lamentó HRW en redes sociales.

The Taliban’s ban on women and girls attending universities is an unconscionable violation of their fundamental rights. pic.twitter.com/8B0CQM3W5q

