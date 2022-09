Aprobación de Biden aumenta considerablemente antes de elecciones intermedias

El índice de aprobación del presidente permanece bajo el agua, con el 53 % de los adultos estadounidenses desaprobándolo, y la economía sigue siendo una debilidad para Biden.

Estados Unidos (VOA) – La popularidad del presidente Joe Biden mejoró sustancialmente desde su punto más bajo este verano, pero persisten las preocupaciones sobre su manejo de la economía, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El apoyo a Biden se recuperó de un mínimo del 36 % en julio al 45 %, impulsado en gran parte por un repunte del apoyo de los demócratas solo dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Durante unos pocos meses sombríos de verano, cuando los precios de la gasolina alcanzaron su punto máximo y los legisladores parecían estancados, los demócratas enfrentaron la posibilidad de grandes pérdidas contra los republicanos. Su perspectiva parece mejor después de lograr una serie de éxitos legislativos que dejaron a más estadounidenses listos para juzgar al presidente en sus términos preferidos: “No me comparen con el Todopoderoso. Compárame con la alternativa». El índice de aprobación del presidente permanece bajo el agua, con el 53 % de los adultos estadounidenses desaprobándolo, y la economía sigue siendo una debilidad para Biden. Solo el 38 % aprueba su liderazgo económico mientras el país enfrenta una inflación obstinadamente alta y los republicanos intentan que las finanzas familiares sean el eje de la próxima votación. - Publicidad - HP1 Aún así, la encuesta sugiere que Biden y sus correligionarios demócratas están ganando impulso justo cuando generar entusiasmo en los votantes y la participación tiene prioridad. Los precios promedio de la gasolina han caído un 26 % desde junio a $3,71 por galón, lo que reduce un poco la presión sobre los presupuestos familiares, incluso si la inflación sigue siendo alta. El Congreso también aprobó un par de proyectos de ley históricos el mes pasado que podrían remodelar la economía y reducir las emisiones de carbono. Los republicanos también han enfrentado resistencia desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade y sus protecciones al aborto. Y Biden está presentando abiertamente al expresidente Donald Trump como una amenaza fundamental para la democracia, una acusación que cobró resonancia después de que un registro del FBI en la casa de Trump en Florida encontró documentos clasificados que pertenecen al gobierno de Estados Unidos.