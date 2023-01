Paraliza fallo informático miles de vuelos en EEUU

Algunos vuelos médicos tenían autorización y la interrupción no afectó ninguna operación militar.

Nueva York (VOA) – Un fallo informático en la Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó los vuelos en todo Estados Unidos el miércoles, cientos fueron demorados, y otros cancelados, generando rápidamente una cascada de retrasos en los sistemas aeroportuarios de todo el país.

La FAA ordenó que todos los vuelos en Estados Unidos retrasaran las salidas hasta las 9 a.m., hora del este. Las aerolíneas dijeron que estaban al tanto de la situación y que ya estaban aterrizando los vuelos.

Poco antes de las 8:30 a.m., había unos 3.700 vuelos retrasados dentro, con destino o salida del país, según el cibersitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 640 fueron cancelados. Se espera que estos números aumentan.

Más de 21.000 vuelos estaban programados para despegar hoy en Estados Unidos, en su mayoría viajes nacionales, y se esperaba que unos 1.840 vuelos internacionales volaran hacia Estados Unidos, según la firma de datos de aviación Cirium.

Algunos vuelos médicos tenían autorización y la interrupción no afectó ninguna operación militar.

La mayoría de los incidentes se concentraban en la Costa Este del país, pero se estaban extendiendo al oeste. Los vuelos internacionales que llegaban al Aeropuerto Internacional de Miami continuaron aterrizando, pero todas las salidas se retrasaron desde las 6:30 a.m., dijo el portavoz del aeropuerto Greg Chin.

La FAA explicó en un tuit que estaba trabajando para restaurar el Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM).

“Estamos realizando comprobaciones finales de validación y reiniciando el sistema”, indicó la agencia. “Las operaciones en todo el espacio aéreo estadounidense están afectadas”.

Antes de comenzar un vuelo, los pilotos deben consultar el sistema NOTAM, donde se informa sobre incidencias que puedan afectar los vuelos, desde la construcción de una pista hasta la posibilidad de formación de hielo y otra información rutinaria. El NOTAM solía estar disponible a través de una línea telefónica, pero se eliminó gradualmente con internet. La interrupción del servicio puede causar trastornos generalizados. Todas las aeronaves deben pasar por el sistema, incluyendo los vuelos comerciales y militares.

La FAA dijo que proporcionaría actualizaciones frecuentes a medida que haya avances.

Por su parte, si bien la Casa Blanca dijo inicialmente que no hay evidencia de un ataque cibernético, el presidente Joe Biden comentó “no sabemos” y dijo a los periodistas que ordenó al Departamento de Transporte que investigue la causa de la interrupción. Agregó que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, lo está poniendo al tanto del tema.

“Acabo de hablar con Buttigieg. No saben cuál es la causa. Pero estuve hablando por teléfono con él unos 10 minutos”, dijo Biden. “Le dije que me informara directamente cuando se enteraran. El tráfico aéreo aún puede aterrizar de manera segura, tampoco despegar en este momento. No sabemos cuál es la causa de esto”.

Buttigieg indicó en un tuit que está en contacto con la FAA y monitorea la situación.

United Airlines dijo que retrasó temporalmente todos los vuelos nacionales y que emitiría una actualización una vez que supiera más de la FAA.

Los vuelos europeos hacia Estados Unidos parecían no verse muy afectados.

