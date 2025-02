Papa Francisco mejora en el hospital, está alerta y trabajando: el Vaticano

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo en una breve actualización el viernes que Francisco había dormido bien durante la noche y pudo desayunar.

- Publicidad - HP1

Un funcionario del Vaticano, que no quiso ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre la condición del Papa, dijo que Francisco estaba respirando por sí solo, sin ayuda de ninguna máquina.

El Papa pudo moverse por su habitación en el hospital, estaba recibiendo algunas llamadas telefónicas y seguía haciendo algunos trámites, dijo el funcionario.

Sus comentarios se produjeron después de que el Vaticano dijera el jueves por la noche que la condición del Papa estaba “mejorando levemente” por segundo día consecutivo.

Aún tomará algún tiempo saber si las diversas terapias farmacológicas están funcionando, y médicos externos han indicado que, independientemente de eso, la recuperación de una neumonía en un paciente tan frágil podría tardar hasta dos semanas.

Francisco está siendo tratado en el hospital Gemelli de Roma, donde fue ingresado el 14 de febrero después de luchar con dificultades respiratorias durante varios días.

La neumonía doble es una infección grave que puede inflamar y dejar cicatrices en ambos pulmones, lo que dificulta la respiración.

El Vaticano también dijo que los parámetros hemodinámicos de Francisco, una medida del funcionamiento del sistema circulatorio de su cuerpo, eran “estables”.

¿Podría renunciar el Papa?

Francisco, que ha sido Papa desde 2013, ha sufrido problemas de salud en los últimos dos años. Es particularmente propenso a infecciones pulmonares porque cuando era un adulto joven desarrolló pleuresía y le extirparon parte de un pulmón.

Ante el deterioro de la salud del pontífice argentino, comenzó a surgir la pregunta de si renunciaría en el caso de enfermedad irreversible y de ser incapaz de continuar. Francisco ha dicho que lo consideraría, después de que Benedicto XVI “abriera la puerta” a retirarse cuando se convirtió en el primer Papa en retirarse en 600 años.

“Todo es posible,” dijo el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, Francia.

Otro cardenal, Gianfranco Ravasi, contestó: “No hay duda de que si él (Francisco) estuviera en una situación donde su capacidad de tener contacto directo (con la gente) como le gusta hacer estuviera comprometida, entonces creo que podría decidir renunciar”.

En el derecho canónico no hay ninguna disposición sobre qué hacer si un papa queda incapacitado. Francisco ha descartado firmemente la renuncia en el pasado, calificándola de “hipótesis distante” en 2024. La ley de la Iglesia también requiere que cualquier renuncia papal sea “manifestacionada libre y apropiadamente”, lo que significa que la decisión de un Papa de renunciar no puede ser influenciada de ninguna manera por presiones externas.

No hay indicios de que el pontífice esté incapacitado de alguna manera o esté considerando apartarse. Durante su estancia en el hospital, ha seguido trabajando, lo que incluyó el nombramientos de obispos. Después de la muerte de Benedicto, Francisco dejó claro que creía que el trabajo de papa es de por vida.

Francisco padeció un caso agudo de neumonía en 2023 y es propenso a sufrir infecciones respiratorias en invierno.

Es conocido por mantener una agenda apretada, a veces manteniendo docenas de reuniones al día. Los funcionarios del Vaticano esperan que su última crisis de salud lo lleve a bajar un poco el ritmo.

Se espera que el Vaticano, que ha dicho que el Papa permanecerá hospitalizado tanto tiempo como sea necesario, brinde una actualización adicional sobre el estado del Papa el viernes por la noche.

Todos los compromisos públicos del Papa han sido cancelados hasta el domingo y no tiene más eventos oficiales en el calendario publicado por el Vaticano.

[Con información de The Associated Press and Reuters]