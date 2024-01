Opinión dividida entre estadounidenses sobre situación migratoria en la frontera con México

Publicidad - LB2 -

Ciudad de México (ADN/Staff) – Según un reciente informe de una reconocida encuestadora, el 65% de los encuestados considera que la situación en la frontera sur de Estados Unidos puede ser descrita como una «invasión». Además, un 43% de los participantes en la encuesta considera que esta descripción es «muy precisa». Sin embargo, el 31% de los encuestados opina que esta descripción es inexacta, incluyendo un 15% que no la considera precisa en absoluto.

Por otro lado, el 20% de los encuestados no ve la situación en la frontera como una crisis, mientras que el 72% sí la considera como tal. Esta opinión es compartida por el 70% de los encuestados, quienes consideran que la seguridad en la frontera es un asunto de vital importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La encuesta fue realizada a 1.044 posibles votantes estadounidenses entre el 2 y el 4 de enero, con un margen de error de +/- tres puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Los resultados también revelaron que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se enfrenta a amenazas de juicio político por parte de la Cámara de Representantes debido a su supuesto mal manejo de la seguridad en la frontera.

Estos datos reflejan la opinión de los ciudadanos estadounidenses respecto a la situación en la frontera sur y la importancia que le dan a la seguridad fronteriza. La encuesta también pone en evidencia la polarización de opiniones que existe en torno a este tema, con una clara división entre aquellos que consideran que se trata de una invasión y una crisis, y aquellos que no lo ven de esa manera.

En medio de esta controversia, el secretario Mayorkas se encuentra bajo un fuerte escrutinio y enfrenta posibles consecuencias políticas por su gestión en la seguridad fronteriza. Queda por ver cuál será el desenlace de esta situación y cómo se abordará la problemática en la frontera sur en el futuro.

[Con información de Sputnik]

Is it accurate to call the border situation an "invasion?"

-ACCURATE-

Women – 63%

18-39 – 70%

Black – 74%

Hispanic – 73%

Democrat – 55%

Independent – 60%

Moderate – 60%

Incomes under $50k – 69%

