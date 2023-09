Migrantes contarán con su propio intérprete en entrevistas de asilo

Publicidad - LB2 -

El Servicio de Inmigración de EEUU anunció que a partir del 13 de septiembre volverá a requerir a los solicitantes de asilo sin dominio del inglés que lleven sus propios traductores a las entrevistas, un servicio que comenzó a prestar USCIS durante la pandemia de COVID-19 y ahora detiene.

Estados Unidos (VOA) – A partir del 13 de septiembre, los solicitantes de asilo afirmativo tendrán nuevamente la responsabilidad de llevar a sus propios intérpretes a las entrevistas con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), informaron el martes las autoridades.

Si el migrante no domina el inglés, no cuenta con un traductor en la sesión «y no demuestra una razón justificada» para no proveerlo, «puede que consideremos esto como una incomparecencia a su entrevista y podríamos desestimar su solicitud de asilo», destacó USCIS en un comunicado.

Los Servicios de Inmigración también podrán referir el caso a un juzgado. «Determinaremos caso por caso si la razón está justificada», insistió el texto.

Los casos de asilo afirmativo son aquellos en los que el migrante no se encuentra en procedimientos de deportación.

Para que un intérprete sea aceptado en una entrevista de asilo deberá tener más de 18 años y no podrá ser el abogado o representante legal del solicitante, tampoco un testigo, funcionario del gobierno del país de origen u otro solicitante con un caso pendiente.

En marzo de 2020, USCIS comenzó a ofrecer servicios de intérpretes telefónicos propios a los migrantes en las entrevistas para reducir la cantidad personas en los procedimientos y evitar la propagación del COVID-19.

Esta regla fue extendida unas cuatro veces mientras la Emergencia Nacional Sanitaria estuvo vigente en EEUU y expirará este 12 de septiembre tras el fin de esta declaratoria, en mayo pasado.

