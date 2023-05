Líderes de EEUU instan a legisladores a aprobar acuerdo de techo de deuda

Publicidad - LB2 -

Si bien los dos líderes expresaron su apoyo al acuerdo, los legisladores demócratas progresistas de la izquierda ideológica del partido y los republicanos de la derecha del partido expresaron inmediatamente su oposición el domingo.

Estados Unidos (VOA) – Los legisladores estadounidenses están examinando los detalles de un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento del país antes de las votaciones que se esperan en los próximos días, ya que tanto el presidente Joe Biden como el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, los instan a aprobarlo.

La propuesta incluye no aplicar el techo de la deuda hasta enero de 2025 y un acuerdo presupuestario de dos años que mantiene estable el gasto federal en 2024 y lo aumenta en un 1 % en 2025.

Entre las otras piezas del paquete de compromiso se encuentran la reducción de algunos fondos para contratar nuevos agentes del Servicio de Impuestos Internos, la rescisión de 30.000 millones de dólares en alivio de COVID-19 y garantizar que las personas de 49 a 54 años cumplan con los requisitos laborales para recibir ayuda alimentaria.

Biden y McCarthy llegaron a un acuerdo el domingo después de semanas de negociaciones con una fecha límite a principios de junio que se avecina cuando el gobierno se está quedando sin dinero para pagar sus cuentas.

“El acuerdo evita la peor crisis posible, un incumplimiento, por primera vez en la historia de nuestra nación”, dijo Biden en la Casa Blanca. “Elimina de la mesa la amenaza de un incumplimiento catastrófico”.

McCarthy, al hablar sobre el acuerdo en el Capitolio, dijo: «Al final del día, las personas pueden mirar juntas para poder aprobar esto».

“El acuerdo representa un compromiso, lo que significa que no todos obtienen lo que quieren. Pero esa es la responsabilidad de gobernar”, dijo Biden en un comunicado. Llamó al acuerdo “un importante paso adelante que reduce el gasto mientras protege programas críticos para los trabajadores y hace crecer la economía para todos”.

El domingo temprano, McCarthy, en el programa “Fox News Sunday”, dijo que, desde la perspectiva de los republicanos, “hay mucho en esto que es positivo. No hará todo para todos, pero este es un paso en la dirección correcta”.

El techo de la deuda debe aumentarse para que el gobierno pueda pedir prestado más dinero, o el gobierno de EEUU se quedará sin efectivo para pagar sus cuentas existentes el 5 de junio, advirtió al Congreso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Yellen ha dicho que sin un aumento en el techo de la deuda o una suspensión del límite de endeudamiento, los intereses de los bonos estadounidenses en manos de gobiernos extranjeros e inversores estadounidenses individuales estarían en peligro, así como los estipendios de los jubilados estadounidenses y los salarios de los trabajadores y contratistas del gobierno. Sin suficientes recibos de impuestos ingresando a las arcas de los EEUU para pagar sus cuentas, el gobierno se vería obligado a priorizar qué pagos realizar.

Otra parte del acuerdo también aceleraría el proceso de aprobación de nuevos proyectos de energía.

El pacto también mantuvo el plan de Biden de cancelar hasta 20.000 dólares en deudas de préstamos estudiantiles, pero dice que los beneficiarios de los préstamos tendrán que comenzar a hacer pagos de préstamos que se detuvieron durante la pandemia de coronavirus. La disposición sería discutible si la Corte Suprema anula la autoridad de Biden para revocar la deuda en un desafío a su acción sobre la que se espera que se pronuncie a fines de junio.

La representante demócrata Pramila Jayapal, líder del caucus progresista de la Cámara de 102 miembros, dijo al programa “State of the Union” de CNN que Biden y Jeffries deberían preocuparse por el apoyo de los progresistas a la aprobación del aumento del techo de la deuda.

Jayapal criticó la expansión de los requisitos de trabajo para los beneficiarios de cupones de alimentos y dijo que no sabía si votaría por el aumento del límite de la deuda.

“No soy una gran admiradora de los marcos (acuerdos) de principio”, dijo al programa “State of the Union” de CNN. “Eso siempre es, ya sabes, un problema si no puedes ver el texto legislativo exacto. Y todos estamos tratando de abrirnos paso en este momento. Pero creo que todo se reducirá a cuál es el texto legislativo”.

Entre los republicanos, el representante Bob Good escribió en Twitter: “Nadie que diga ser conservador podría justificar un voto por SÍ” al paquete.

Otro crítico republicano del acuerdo, el representante Ralph Norman, tuiteó: «Este ‘acuerdo’ es una locura». Dijo que un posible aumento de 4 billones de dólares en la deuda durante los próximos dos años “prácticamente sin recortes no es lo que acordamos. No voy a votar para llevar a nuestro país a la bancarrota. El pueblo estadounidense merece algo mejor”.

[Parte de la información para esta historia provino de The Associated Press, Agence France-Presse y Reuters]

