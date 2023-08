Kirby: es difícil saber cuándo regresarán los estadounidenses liberados de prisión en Irán

Publicidad - LB2 -

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, habló con la VOA sobre los estadounidenses liberados de prisión en Irán y otros asuntos de importancia de la región.

Estados Unidos (VOA) – El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dice que es «difícil predecir» cuánto tiempo les tomará a los estadounidenses liberados de prisión y ahora bajo arresto domiciliario en Irán regresar a Estados Unidos.

Kirby, hablando con Voz de América el jueves, dijo: «No sabemos exactamente cuánto tiempo tomará traerlos a casa y hasta que lleguen a casa y esta negociación esté completa, vamos a tener cuidado con lo que decimos en público».

“Estás hablando de Irán, por lo que seremos pragmáticos a medida que avancemos”, agregó.

Además, a medida que se acerca el segundo aniversario de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, Kirby dijo: «Estamos muy concentrados ahora, y ciertamente lo hemos estado durante los últimos dos años, en asegurarnos de que podamos seguir reuniendo a nuestros aliados afganos y sus familias fuera del país, y reubicarlos en el país de su elección».

La siguiente entrevista ha sido editada por motivos de brevedad y claridad.

VOA: Nos enteramos de los presos liberados hoy. ¿Cuál es el plazo para el regreso de estas personas? ¿Y qué obtendrá Irán a cambio?

John Kirby: No sabemos exactamente cuánto tiempo tomará traerlos a casa y hasta que lleguen a casa, y esta negociación esté completa, vamos a tener cuidado con lo que decimos públicamente. Menos mal que hoy están fuera de prisión, condiciones intolerables, brutales, atroces. Están fuera de prisión, pero no están fuera de Irán. Así que continuaremos monitoreando su salud y su condición lo mejor que podamos, y continuaremos negociando según corresponda con los iraníes para traerlos a casa sanos y salvos con sus familias, donde deben estar. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Difícil de decir, creemos que es cuestión de semanas, pero nuevamente, se trata de Irán de lo que estás hablando y, por lo tanto, seremos pragmáticos a medida que avancemos.

VOA: Estamos en el segundo aniversario de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. ¿Cuál es la evaluación de la administración de los últimos dos años?

Kirby: Estamos muy enfocados ahora, y ciertamente lo hemos estado durante los últimos dos años, en asegurarnos de que podamos continuar sacando del país a nuestros aliados afganos y sus familias, y reasentándolos en el país de su elección. Muchos, muchos miles han decidido elegir establecerse aquí en Estados Unidos, y estamos muy enfocados en ayudarlos en ese proceso de reasentamiento, esa transición y ayudarlos a dar el paso hacia la ciudadanía.

VOA: Durante los últimos dos años, Washington se ha mantenido en contacto con los talibanes. Sin embargo, todavía no hay vínculos normales. ¿Cuánto tiempo llevará este punto muerto?

Kirby: Lo llamas un punto muerto. No sé si lo llamaría un punto muerto. No hemos reconocido a los talibanes, tienes razón en eso. También tienes razón en que, según corresponda y sea necesario, hemos seguido hablando con los talibanes, como se debe hacer, especialmente si está tratando de sacar a sus aliados y sus familias del país, y para asegurarse de que la asistencia humanitaria que las organizaciones no gubernamentales y otras naciones que están ayudando al pueblo de Afganistán en realidad esté llegando al pueblo de Afganistán. Así que ha habido discusiones apropiadas y necesarias, y eso continuará.

VOA: Desde la retirada de Afganistán, EEUU se ha mantenido como el mayor donante al pueblo de Afganistán en asistencia humanitaria. Pero existe la preocupación de que los talibanes tengan acceso a los fondos. ¿Qué está haciendo la administración para garantizar que los fondos lleguen a quienes los necesitan?

Kirby: No damos fondos a los talibanes. Damos fondos a nuestros socios, nuestros socios humanitarios que tienen la capacidad de entrar a Afganistán y administrar esos fondos. Y estamos constantemente monitoreando eso. Constantemente hablamos con nuestros socios sobre cómo se gasta esa ayuda, adónde va, quién se beneficia de ella, y continuaremos haciéndolo. Seremos tan juiciosos al respecto como nos sea posible.

VOA: Los recientes ataques en Pakistán han aumentado las tensiones entre Pakistán y los talibanes afganos. ¿Cree que la continuación de estas tensiones dañará el interés de EEUU en la región y qué puede hacer Washington para disminuir estas tensiones?

Kirby: Mire, creo que todos tenemos intereses y preocupaciones compartidas aquí, especialmente entre Estados Unidos y Pakistán, con respecto a estos grupos terroristas que tienden a prosperar en esa columna vertebral entre Afganistán y Pakistán.

El pueblo paquistaní, lamentablemente, sabe lo que es ser víctima de estas redes terroristas. Así que continuaremos trabajando con Pakistán, continuaremos tratando de explorar oportunidades frente a esta preocupación compartida.

Y como escuchó decir al presidente (Joe Biden) cuando nos retiramos de Afganistán, vamos a asegurarnos de que podemos seguir mejorando nuestra capacidad antiterrorista en el horizonte, y lo estamos haciendo, y vamos a seguir en eso

VOA: China ha comenzado a aumentar las actividades militares alrededor de Taiwán esta semana. ¿Cuál es su mensaje para China?

Kirby: El mensaje a China es el mismo de siempre. No hay razón para escalar. No hay razón para aumentar las tensiones alrededor del estrecho y alrededor de Taiwán, porque no ha habido cambios en la política estadounidense. Ningún cambio en nuestra política de Una China. No queremos ver el status quo cambiado unilateralmente. No queremos ver un cambio por la fuerza.

No apoyamos la independencia de Taiwán. No hay razón para que China reaccione de forma exagerada o sea más belicosa y más y más agresiva. Todo lo que hace es aumentar las tensiones. Todo lo que hace es aumentar la posibilidad de un error de cálculo, y eso podría llevar a que alguien salga lastimado. Y nadie quiere ver eso.

[Entrevista de Sayed Aziz Rahman, VOA]

