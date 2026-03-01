Justifica Trump ofensiva contra Irán y afirma que impedirá acceso a armas nucleares

Publicidad - LB2 -

Presidente de EU anuncia “operaciones de combate de gran envergadura” junto a Israel

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Agencias) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó el ataque conjunto con Israel contra Irán al asegurar que el régimen de Teherán “nunca tendrá un arma nuclear” y anunció el inicio de una operación militar de gran escala.

En un mensaje difundido tras el comienzo de los bombardeos, Trump confirmó que Washington inició “operaciones de combate de gran envergadura en Irán”, argumentando que el gobierno iraní continuó desarrollando su programa nuclear y misiles de largo alcance capaces de amenazar territorio estadounidense y a sus aliados.

“Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear… La hora de su libertad ha llegado”.

- Publicidad - HP1

El mandatario afirmó que el objetivo de la ofensiva es eliminar amenazas inminentes contra Estados Unidos y sostuvo que su administración no permitirá que Irán acceda a armamento nuclear. Además, llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, al señalar que la campaña militar busca debilitar al régimen.

Trump recordó ataques atribuidos a Irán y a milicias aliadas contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, así como episodios históricos como el atentado contra los marines en Beirut en 1983 y agresiones contra intereses estadounidenses en la región.

“Siempre ha sido política de Estados Unidos… que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo repetiré: nunca podrán tener un arma nuclear”.

Asimismo, advirtió que el Ejército estadounidense continuará con la operación para destruir capacidades misilísticas y navales iraníes, y ofreció inmunidad a miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y fuerzas de seguridad si deponen las armas.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó la ofensiva y afirmó que la acción conjunta busca eliminar lo que calificó como una amenaza existencial para Israel y la región.

Tras los ataques, medios iraníes reportaron explosiones en distintas ciudades y el lanzamiento de misiles y drones en represalia contra territorio israelí y bases estadounidenses en Medio Oriente, lo que ha intensificado la escalada militar.

La operación marca un nuevo punto crítico en la confrontación entre Washington y Teherán, con implicaciones en la estabilidad regional, la seguridad energética y el equilibrio geopolítico global.

Con información de France 24