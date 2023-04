Juicio a Trump no se basa sólo en testimonio de la acusadora

Publicidad - LB2 -

La acusación contiene contacto físico de parte del expresidente Donald Trump hacia la columnista de la Elle, E. Jean Carroll, sostuvo su abogado.

Nueva York (VOA) – La acusación de E. Jean Carroll de que Donald Trump la violó no fue una disputa del tipo «él dijo, ella dijo», sostuvo un abogado que representa a la escritora a un jurado el martes, en el inicio de un juicio civil sobre la conducta del expresidente de Estados Unidos hace casi tres décadas.

Shawn Crowley, que representa a la excolumnista de la revista Elle, dijo durante su declaración de apertura que Trump «empujó a la señora Carroll contra la pared» y «presionó sus labios contra los de ella», un relato que otros testigos están dispuestos a verificar.

«Este no es un caso de ‘él dijo, ella dijo'», sostuvo Crowley en el tribunal federal de Manhattan. Crowley dijo a los miembros del jurado que también escucharían el testimonio de otras dos mujeres que dicen que Trump las agredió, algo que el exmandatario niega.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, replicó en su declaración inicial que las pruebas demostrarán que el expresidente de Estados Unidos no agredió a Carroll.

Tacopina también pidió a los miembros del jurado que dejen a un lado las opiniones que puedan tener sobre Trump, que durante mucho tiempo ha inspirado fuertes reacciones de partidarios y detractores en todo el espectro político. «Pueden odiar a Donald Trump. Está bien», señaló.

Crowley y Tacopina hablaron después de que el juez de distrito Lewis Kaplan recibió a nueve miembros del jurado que decidirán si Trump violó a Carroll en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990, y la difamó al negar que hubiera sucedido.

Trump, de 76 años, ha negado haber violado a Carroll, de 79. Calificó su denuncia de «engaño» y «completa estafa» en una publicación de octubre de 2022 en su plataforma Truth Social. El expresidente dijo que Carroll se inventó el encuentro para promocionar sus memorias, añadiendo: «¡No es mi tipo!».

Trump no está obligado a asistir al juicio. Sus abogados han dicho que es posible que no comparezca, alegando la probabilidad de que haya problemas de seguridad y retrasos por tráfico. Los abogados de Carroll han dicho que no planean llamar a Trump para que comparezca como testigo.

Si Trump testifica probablemente se enfrentaría a un agresivo interrogatorio. Trump ha atacado en reiteradas ocasiones a Carroll en términos personales desde que ella lo acusó públicamente por primera vez de violación en 2019. El político ha afirmado que está padece una enfermedad mental.

El juez de distrito Lewis Kaplan, que supervisa el caso, ha decidido mantener en el anonimato a los miembros del jurado, incluso para los abogados, para protegerlos del posible acoso de los partidarios de Trump.

El juicio podría durar entre una y dos semanas.

Trump, favorito del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, se enfrenta a una serie de demandas e investigaciones.

Otros acusadores podrían testificar

Carroll dijo que su encuentro con Trump en la tienda Bergdorf Goodman se produjo a finales de 1995 o principios de 1996.

Trump la reconoció, llamándola «esa señora de los consejos», y le pidió ayuda para comprar un regalo para otra mujer, agregó.

Carroll dijo que Trump la «llevó» a un vestidor donde cerró la puerta, la forzó contra la pared, le bajó las medias y la penetró, pero que se liberó después de dos o tres minutos.

Los abogados de Trump podrían intentar socavar la credibilidad de Carroll señalando que no llamó a la policía y que guardó silencio públicamente durante más de dos décadas.

Carroll ha dicho que el movimiento «Me Too» la inspiró a denunciar.

Se espera que testifiquen dos mujeres en las que dijo haber confiado después del ataque, la escritora Lisa Birnbach y la expresentadora de noticias Carol Martin.

La lista de testigos de Carroll también incluye a otras dos mujeres que han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada, que el expresidente niega.

Los abogados de Carroll podrían utilizar su testimonio para establecer un patrón de supuestos malos tratos de Trump a las mujeres.

