John Kirby en Entrevista: No hay indicios de implicación de Irán y Rusia en los ataques de Hamás

Más de 1.000 personas, entre ellas al menos 14 estadounidenses, han sido asesinadas por militantes de Hamas que irrumpieron en la frontera el sábado, matando y secuestrando a civiles y fuerzas de seguridad.

Iuliia Iarmolenko, del Servicio Ucraniano de la Voz de América, habló el martes con John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas, poco antes de que Biden se dirigiera a la nación en un discurso televisado.

Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

VOA: ¿Puede trazar una hoja de ruta sobre cómo Estados Unidos planea abordar la situación en Israel? ¿Se está preparando para un largo recorrido o un posible trabajo regional?

John Kirby: Bueno, la duración de este conflicto es realmente algo de lo que deben hablar los israelíes, no los Estados Unidos. Lo que creo que escucharán hoy del presidente es que respaldamos sólida y firmemente a Israel, su derecho a defenderse, a vivir en paz y seguridad, a perseguir a estos terroristas de Hamás que cometieron esta violencia bárbara contra ciudadanos israelíes, simplemente gente inocente que sigue con sus vidas, y que vamos a seguir apoyando sus necesidades.

Ya hay un tramo de ayuda militar en camino a Israel y debería llegar pronto. Sospecho que habrá otros. El presidente hablará de eso en sus comentarios. También somos conscientes de que hay una situación de rehenes. Y ésta no es una situación típica con rehenes; también es una zona de guerra. Entonces, eso complicará los esfuerzos de recuperación, y el presidente hablará sobre cómo ofrecemos nuestro apoyo, nuestros consejos y sugerencias. Contamos con excelentes expertos en recuperación de rehenes aquí en Estados Unidos, y estamos dispuestos a aportar esa experiencia si los israelíes lo consideran necesario.

VOA: La administración ha sido bastante cautelosa al describir el papel de Irán en el ataque de Hamás a Israel. ¿Por qué? ¿Y alguna señal de una posible implicación de Rusia?

Kirby: No se equivoquen, Irán tiene cierto grado de complicidad en esto. Llevan muchos años apoyando a Hamás: entrenamiento, herramientas, armas, capacidades. Por lo tanto, nadie descarta el hecho de que Hamás no podría funcionar si no fuera por el apoyo que recibe de Irán.

Lo que hemos dicho y también lo han dicho nuestros homólogos israelíes es que simplemente no hemos visto ninguna evidencia directa de que estuvieran involucrados específicamente en estos ataques. Pero vamos a seguir analizando esto. Seguiremos monitoreando el panorama de inteligencia y las pruebas, y veremos adónde nos lleva.

VOA: ¿Qué tal la participación de Rusia?

Kirby: Tampoco vemos ningún indicio de que Rusia haya estado directamente involucrada en estos ataques.

VOA: Hay informes de que el presidente Biden no instó al primer ministro Netanyahu a actuar con moderación en Gaza inmediatamente después del ataque de Hamás. ¿Comunicará la administración alguna preocupación u orientación antes de la prevista operación terrestre de Israel en Gaza?

Kirby: Bueno, repito, sin hablar de las operaciones militares israelíes (eso les corresponde a ellos), creo que todos reconocemos, dadas las amenazas que enfrentaron y la violencia que han estado enfrentando en las últimas horas, que han para responder agresivamente contra Hamas, y ustedes están viendo cómo se desarrolla eso. Ellos están haciendo eso. Nadie quiere que civiles inocentes mueran o resulten heridos. Lamentablemente, ya ha habido demasiado de eso. Casi 1.000 israelíes han sido asesinados, violados y torturados delante de sus familiares, y nadie quiere que se quiten vidas inocentes. Y ahí, como dije, ha habido demasiado.

Una de las mejores cosas de nuestra relación con Israel es que somos dos democracias vibrantes y creemos mutuamente en cosas como el respeto a la vida inocente y el Estado de derecho. Y nuestros dos países siempre seremos más fuertes juntos cuando le mostremos al mundo que respetamos la vida inocente y que respetamos no sólo el estado de derecho, sino también el derecho de la guerra.

Entonces, obviamente, nuevamente brindaremos el tipo de apoyo que necesitamos brindarle a Israel, y siempre defenderemos el ejemplo opuesto de lo que está haciendo Hamás, que no sólo es falta de respeto por vida, sino el asesinato desenfrenado, indiscriminado, la carnicería de la vida humana.

VOA: ¿Pero eso se comunicará al primer ministro Netanyahu?

Kirby: Nosotros, nuevamente, esto es algo que obviamente compartimos con Israel, y ya sabes, estos son dos países, dos socios que ciertamente tienen líneas de comunicación muy abiertas, y esta es una de las mejores cosas de nuestra relación.

VOA: En cuanto a Ucrania, usted dijo ayer que la administración quiere asegurarse de que no haya ningún déficit en la asistencia a Ucrania, ni siquiera un día. ¿Está seguro de que ese será el caso? ¿Dada toda la situación que ocurrió en Israel? ¿Está considerando la administración emparejar las solicitudes de ayuda de Ucrania e Israel para una aprobación más rápida en el Congreso?

Kirby: Es importante que Ucrania siga recibiendo la ayuda que necesita. Todavía están involucrados en una contraofensiva para enfrentar la agresión rusa en su propio suelo. Y tienes razón, no queremos ver ni un solo lapso. Por eso vamos a seguir trabajando con el Congreso para ver si podemos obtener financiación suplementaria. Tenemos suficiente ahora para pasar algún tiempo.

Pero como dije el otro día, no es indefinido y esa es la razón por la que hicimos una solicitud complementaria. Cómo se desarrollan esas conversaciones con el Congreso, cómo se ven, no puedo decirlo en este momento. Tanto Ucrania como Israel son importantes. Ambos necesitan asistencia militar estadounidense, y es importante para nuestros intereses de seguridad nacional, y mucho menos para los suyos, pero también para los nuestros, que reciban esa asistencia. Entonces vamos a seguir trabajando con el Congreso.

VOA: ¿Pero existe comunicación para unir estas dos solicitudes de financiamiento para su aprobación más rápida?

Kirby: Sí, no voy a hablar aquí sobre el proceso de las conversaciones que estamos teniendo con el Congreso. Ambos países necesitan asistencia militar estadounidense en términos de armas y capacidades. Ambos están bajo asalto. Ambos tienen todo el derecho a defenderse a sí mismos y a sus ciudadanos. Y en esa defensa, nuestros intereses de seguridad nacional se ven realmente beneficiados. Continuaremos teniendo estas conversaciones con el Congreso. Simplemente no puedo decir cómo se desarrollará eso, y no hablaría sobre los detalles de las conversaciones que estamos teniendo.

VOA: Una pregunta más sobre eso. ¿Considera la administración solicitar una mayor financiación para Ucrania, el llamado paquete de ayuda «único y listo» hasta las próximas elecciones en Estados Unidos?

Kirby: Nuevamente, no quiero entrar en las conversaciones que estamos teniendo con miembros del Congreso. Ya presentamos aquí un suplemento para el primer trimestre del año fiscal este otoño. Creemos que esa solicitud complementaria era adecuada para la tarea. Instamos al Congreso a aprobar esa financiación suplementaria, pero en cuanto a qué otras conversaciones podrían estar teniendo lugar, prefiero no entrar en eso.

VOA: Está bien. Y ayer también dijo que Ucrania tiene algunas semanas de buen tiempo para ser productiva y eficiente con su contraofensiva. ¿No es este un buen momento para proporcionar (misiles) ATACMS a Ucrania?

Kirby: Una vez más, no están descartados los ATACMS. Seguimos examinando las capacidades adicionales que Ucrania necesita. No estoy en condiciones de anunciar nada con respecto a ATACMS. Sólo les diría que a medida que la guerra ha evolucionado y cambiado, las capacidades que le hemos proporcionado a Ucrania han evolucionado y cambiado, y espero que ese cambio continúe.

VOA: ¿Incluyendo los ATACMS?

Kirby: Voy a dejarlo ahí.

VOA: Está bien. Y déjeme preguntarle esto: ayer dijo que toda la energía en este momento está puesta en ayudar a Israel a defenderse. ¿Cree que existe la posibilidad de que actores como Rusia y China aprovechen esta oportunidad cuando todos los ojos están puestos en Israel para su beneficio, y cómo evitarlo?

Kirby: Es ciertamente posible que otras naciones, otros actores hostiles a Israel intenten aprovechar la situación. Y esa es una de las razones por las que el presidente, como comandante en jefe, ordenó un grupo de ataque con portaaviones hacia el Mediterráneo oriental para enviar una fuerte señal a cualquiera que pudiera estar pensando que ésta es una buena oportunidad para involucrarse y tratar de ampliar este conflicto más allá de Hamás y que deben repensar ese plan. Deberían repensar esas consideraciones. Así que no puedo hablar de nada específico con respecto a la participación de Rusia o China de una forma u otra, pero lo hemos dejado claro, y seguiremos dejando claro, que tomamos muy en serio nuestros intereses de seguridad nacional en la región con mucha, mucha, seriedad.