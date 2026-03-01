Irán promete venganza por muerte de Jamenei y desafía advertencias de Trump

Publicidad - LB2 -

Teherán decreta 40 días de luto y lanza nuevas amenazas tras bombardeos de EU e Israel

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Agencias) – El Gobierno de Irán juró este domingo vengar la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, fallecido tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel, en una escalada que eleva la tensión regional y mantiene en alerta a Medio Oriente.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que la respuesta es un “deber y derecho legítimo”, mientras que el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió que habrá “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.

Las autoridades iraníes decretaron 40 días de duelo nacional por la muerte del clérigo de 86 años, y medios estatales informaron que también fallecieron integrantes de su familia durante los ataques. El ejército israelí aseguró haber eliminado a 40 altos mandos iraníes, entre ellos figuras clave de la Guardia Revolucionaria y del aparato de defensa.

La Media Luna Roja iraní reportó al menos 201 muertos y cientos de heridos en territorio iraní, mientras que en Israel y otros países del Golfo se registraron víctimas tras el lanzamiento de misiles iraníes en represalia.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que responderá con una “fuerza nunca antes vista” si continúan los ataques iraníes y reiteró su llamado a que la población se rebele contra el régimen. Tanto Washington como Tel Aviv señalaron que la operación militar se mantendrá “el tiempo que sea necesario”.

En las últimas horas se activaron sirenas antiaéreas en Tel Aviv y se reportaron explosiones en el norte de Teherán. También se confirmaron ataques contra bases estadounidenses en la región y daños en infraestructuras portuarias y energéticas.

Tras la muerte de Jamenei, el Gobierno iraní anunció la conformación de un triunvirato encargado de la transición política, integrado por el presidente Pezeshkian, el jefe del poder judicial y un dignatario religioso vinculado a la Asamblea de Expertos, órgano responsable de designar al próximo líder supremo.

La crisis ha provocado protestas en países vecinos, ataques a misiones diplomáticas estadounidenses y la mayor perturbación en el transporte aéreo regional desde la pandemia de COVID-19, con miles de vuelos cancelados o retrasados.

El conflicto abre un escenario de incertidumbre sobre la sucesión del liderazgo iraní y el impacto geopolítico de una confrontación directa entre Teherán, Washington y Tel Aviv, con repercusiones en seguridad energética, estabilidad regional y mercados internacionales.

