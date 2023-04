Ingresará Finlandia en la OTAN esta semana

Publicidad - LB2 -

El martes por la tarde se celebraría una ceremonia en la sede de la OTAN para añadir la bandera finlandesa a las de otros miembros del grupo.

Estados Unidos (VOA) – El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que Finlandia se unirá a la alianza militar el martes, menos de un año después de que el país presentara su solicitud en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Stoltenberg indicó a los periodistas antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN que Finlandia trae un ejército bien entrenado y bien equipado a la alianza después de que Turquía se convirtió en el último miembro existente en dar su aprobación en un proceso que debe ser unánime.

Stoltenberg también dijo que está “absolutamente seguro” de que Suecia seguirá a Finlandia como nuevo miembro de la OTAN, y que es una prioridad que eso suceda lo antes posible.

Turquía ha expresado su oposición a la candidatura de Suecia, principalmente debido a que, según Ankara, Suecia es demasiado indulgente con los grupos que Turquía considera terroristas. Stoltenberg dijo que cree que Suecia ha cumplido los pasos que acordó en las conversaciones con Turquía para disipar esas preocupaciones.

También dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, había exigido menos presencia de la OTAN en el flanco oriental de la alianza antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, y que con las ofertas de Finlandia y Suecia, Putin terminó con lo contrario.

“Está consiguiendo más presencia de la OTAN en la parte oriental de la alianza y está consiguiendo dos nuevos miembros en Finlandia y Suecia”, dijo Stoltenberg.

Mientras los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se preparan para sus conversaciones, Stoltenberg dijo que existe una necesidad urgente de apoyo letal y no letal para Ucrania y pidió a los aliados que «mantengan y aumenten aún más» su apoyo. Dijo que Ucrania también necesita ayuda económica.

Lucha en Bájmut

Las fuerzas ucranianas y rusas dieron informes contradictorios el domingo por la noche sobre el estado de la ciudad de Bájmut, en el este de Ucrania, el sitio de meses de feroces combates entre las dos partes.

El jefe del grupo paramilitar Wagner de Rusia dijo que sus fuerzas habían izado una bandera rusa sobre el edificio de la administración en Bájmut y habían tomado el control “desde un punto de vista legal”.

El ejército de Ucrania dijo que las fuerzas rusas continuaban asaltando Bakhmut, pero que las tropas ucranianas estaban “valientemente defendiendo la ciudad mientras repelían numerosos ataques enemigos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en su discurso nocturno el domingo que la situación en Bakhmut era “especialmente candente” el domingo.

Detenidos estadounidenses

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió la liberación inmediata del reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a quien Rusia acusó de espionaje, mientras Blinken hablaba por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el domingo.

Una declaración del portavoz adjunto principal del Departamento de Estado de EEUU, Vedant Patel, no mencionó al periodista por su nombre.

En respuesta a Blinken, Lavrov dijo que el destino de Gershkovich será determinado por un tribunal ruso y le dijo a Blinken que era inaceptable que Washington politizara el caso. Lavrov dijo que el periodista fue atrapado “con las manos en la masa”, aunque Rusia aún no ha presentado ninguna evidencia.

El comunicado dice que Blinken también buscó la liberación del ciudadano estadounidense Paul Whelan, quien ha estado detenido durante 1.553 días luego de ser sentenciado a una sentencia de 16 años en una colonia penal rusa luego de ser declarado culpable de espionaje.

La estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, quien fue liberada de una colonia penal rusa en un intercambio de prisioneros el año pasado, instó a la administración Biden a seguir usando «todas las herramientas posibles» para asegurar la liberación del reportero estadounidense.

El Kremlin afirma que Gershkovich estaba usando el periodismo como tapadera para espiar, algo que el periódico ha negado con vehemencia. The Wall Street Journal exigió la liberación inmediata de Gershkovich y calificó su arresto el jueves como «una afrenta cruel a la prensa libre», mientras que The New York Times publicó una declaración de una coalición de organizaciones de noticias que expresa su profunda preocupación por la detención de Gershkovich.

