¿Ha hecho Biden promesas a Xi Jinping?

Los funcionarios chinos insisten en que el presidente de EEUU, Joe Biden, ha hecho promesas a su homólogo chino Xi Jinping como base de las relaciones entre los dos países, pero la administración Biden no ha confirmado que sean «promesas».

Estados Unidos (VOA) – Los esfuerzos de Estados Unidos para aliviar las tensiones con China se ven complicados por las aparentes diferencias de opinión sobre los compromisos que cada parte ha hecho a la otra.

Los funcionarios chinos y los medios estatales insisten en que el presidente de EEUU, Joe Biden, hizo una serie de promesas a Xi Jinping de China, descritas por Beijing como los «cuatro NO y una no intención», que deberían guiar la conducta oficial de EEUU hacia China.

«Espero que la parte estadounidense… se ciña al consenso al que el presidente Biden y yo llegamos durante nuestra reunión en Bali (Indonesia) y ponga en práctica las expresiones positivas pertinentes», dijo Xi, citado por los medios estatales de China, al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, durante una visita a Beijing el 19 de junio.

Xinhua, la agencia noticiosa estatal, dijo que Blinken accedió a que EEUU «cumplirá con las promesas hechas por el presidente Biden».

Repasando la lista de cuatro promesas que dice que se han hecho, Xinhua informó que Blinken dijo que Estados Unidos «no busca ‘una nueva guerra fría’, no busca cambiar el sistema (político) de China, no busca oponerse a China a través del fortalecimiento de alianzas, no apoya la independencia de Taiwán, y no tiene intención de entrar en conflicto con China».

Pero cuando se le pidió que confirmara que Blinken hizo esos comentarios, el Departamento de Estado remitió a la Voz de América a una serie de entrevistas ofrecidas por Blinken después de su reunión con Xi en Beijing, así como a los comentarios que el secretario hizo en una rueda de prensa.

Si bien varios de los compromisos informados generalmente reflejan la política estadounidense existente, Blinken no mencionó en sus comentarios públicos ninguna promesa que Biden le haya hecho a Xi. Sí reiteró los esfuerzos de la administración para fortalecer la posición tecnológica e industrial de EEUU en el país, así como las alianzas y asociaciones en el exterior.

Sobre la cuestión de Taiwán, Blinken dijo que si bien la administración Biden no apoya la independencia de Taiwán, “la preocupación que tenemos es que China cambie su política, cuando se trata de resolver estas diferencias pacíficamente”.

“Estamos utilizando el acercamiento para tratar de avanzar nuestros intereses y protegerlos”, dijo Blinken sobre la posición general de la administración Biden hacia China, incluido su viaje a Beijing.

Política sobre China

La descripción más completa de la política hacia China de la administración Biden fue expresada por Blinken en mayo de 2022.

«No buscamos transformar el sistema político de China», dijo el secretario. «Nuestra tarea es demostrar una vez más que la democracia puede enfrentar desafíos urgentes, crear oportunidades, promover la dignidad humana; que el futuro pertenece a quienes creen en la libertad y que todos los países serán libres de trazar sus propios caminos sin coerción».

Biden citado en 2021

Los medios estatales chinos citaron por primera que Biden hizo promesas a Xi cuando los dos se reunieron para una cumbre virtual en noviembre de 2021.

Biden dijo según China: «Me gustaría reiterar claramente que Estados Unidos no busca cambiar el sistema político de China, no busca oponerse a China mediante el fortalecimiento de alianzas, no tiene intención de entrar en conflicto con China, que Estados Unidos está comprometido en continuar su política de ‘una sola China’, no apoya la independencia de Taiwán, desea ver paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán».

Al año siguiente, el entonces consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, trató de invocar esos puntos para criticar a los miembros de la administración Biden en un discurso de apertura pronunciado en la Asia Society en septiembre de 2022.

«El presidente Biden ha enfatizado en múltiples ocasiones que Estados Unidos no busca librar una ‘nueva guerra fría’, no busca cambiar el sistema político de China, no busca oponerse a China mediante el fortalecimiento de alianzas, no apoya la independencia de Taiwán, no tiene intención de entrar en conflicto con China», afirmó Wang, antes de expresar la frustración de Beijing.

“Para que dos orquestas colaboren, es obligatorio que los dos directores establezcan primero un tono común, pero al mismo tiempo, todos los ejecutantes están obligados a hacer sonar sus notas armoniosas, de acuerdo con el mismo conjunto de partituras. Sin embargo, lo que Lo que he presenciado es que el Equipo de EEUU parece haber estado trabajando con dos plantillas y no ha logrado convertir la voluntad política expresada por su líder en políticas lógicas, lo que a su vez ha causado confusión por parte del pueblo chino y de la gente de China y de varios países», según Wang.

«Los tres principios propuestos por el presidente Xi (con respecto a las relaciones bilaterales), es decir, China y Estados Unidos deben respetarse mutuamente, coexistir pacíficamente, colaborar para ganar, junto con los ‘cuatro no’ y una ‘no intención’ expresados por el presidente Biden, forman un marco perfecto», dijo Wang.

«Lo que el equipo de EEUU debería hacer en este momento es poner en práctica lo que el presidente Biden ha dicho sobre los ‘cuatro no y una intención negativa’ y volver a encarrilar las relaciones bilaterales», continuó Wang.

Wei Jingsheng, uno de los disidentes más prominentes de China que ahora vive en el exilio, notó la diferencia entre una declaración y una promesa en una entrevista con la VOA.

«Si bien las declaraciones son simplemente declaraciones, la palabra ‘promesa’ implica una obligación y un pacto alcanzado entre dos partes», señaló Wei.

