Gana Laura Fernández presidencia de Costa Rica y evita segunda vuelta

Resultados preliminares confirman continuidad del proyecto político del oficialismo encabezado por Rodrigo Chaves

San José, Costa Rica (ADN/Staff) – La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ganó la elección presidencial de Costa Rica al imponerse en la jornada electoral de este domingo, de acuerdo con resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, que la colocan por encima del umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

Con 75.89 por ciento de las juntas escrutadas, Fernández alcanzó 49.19 por ciento de los votos, una ventaja suficiente frente a un bloque opositor fragmentado, integrado por alrededor de 20 candidaturas, lo que definió la contienda en una sola ronda.

El resultado representa la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, bajo cuyo mandato se consolidó el Partido Pueblo Soberano como fuerza gobernante. La victoria preliminar fortalece al oficialismo en un escenario electoral marcado por la dispersión del voto opositor y una competencia sin un frente unificado.

Las autoridades electorales costarricenses continuaban con el cómputo de actas, aunque la tendencia observada desde el cierre de las urnas apuntó a una ventaja irreversible para la candidata oficialista, conforme avanzó el conteo.

La elección se desarrolló bajo un sistema que contempla segunda vuelta únicamente cuando ningún aspirante supera el 40 por ciento de los sufragios válidos, umbral que Fernández rebasó con los datos preliminares difundidos por el órgano electoral.

