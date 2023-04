Exige gobernador de Oklahoma la renuncia de funcionarios que hablaron de asesinar periodistas

Publicidad - LB2 -

Los implicados son cuatro funcionarios del condado de McCurtain, en el estado de Oklahoma, quienes profirieron amenazas de muerte a periodistas y afroestadounidenses, según se escucha en un audio.

Estados Unidos (VOA) – El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha exigido la renuncia de cuatro funcionarios estatales después de que un periódico local publicara una grabación de audio en la que parecían hablar sobre el asesinato de periodistas y el linchamiento de personas negras.

“Estoy consternado y desanimado al escuchar los horribles comentarios hechos por los funcionarios del condado de McCurtain”, dijo Stitt en un comunicado. “No hay lugar para una retórica tan odiosa en el estado de Oklahoma, especialmente por parte de aquellos que sirven a la comunidad a través de sus respectivas oficinas”.

Stitt ha reclamado la renuncia inmediata del alguacil del condado de McCurtain, Kevin Clardy, del comisionado del Distrito 2, Mark Jennings, de la investigadora Alicia Manning y del administrador de la cárcel, Larry Hendrix.

La grabación fue desvelada por primera vez por el diario McCurtain Gazette-News, después de que su editor dejara una grabadora que se activaba por la voz dentro de la sala tras una reunión de comisionados del condado el 6 de marzo.

El periodista fue citado en informes que decían que hizo esto porque creía que el grupo continuaría abordando asuntos oficiales después de que terminó la reunión, lo cual supondría una violación de la Ley de Reuniones Abiertas del estado.

En la grabación, los funcionarios parecen hablar sobre el asesinato de periodistas y se quejan de que ya no pueden linchar a los afroestadounidenses.

“Sé dónde hay dos agujeros grandes y profundos aquí, por si alguna vez los necesitamos”, dijo Jennings. “He conocido a dos o tres sicarios. Son tipos muy callados”, agregó más tarde en la conversación. “Y no tendría [improperio] piedad”.

La Voz de América no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de la grabación. El departamento del alguacil del condado de McCurtain le dijo a la VOA que no tenía comentarios.

En la grabación, el comisionado Jennings parece también quejarse de no poder ahorcar a los negros y dice: “Tienen más derechos que nosotros”.

¿Una situación aislada?

“Da miedo cada vez que vemos ese tipo de comentarios salir a la luz. Al mismo tiempo, esta es solo una ocasión en la que han salido a la luz. No creo que sea la única vez que ocurren”, dijo Ted Streuli, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de periodismo de investigación Oklahoma Watch. «Es fundamental, en esta situación y en otras, que los perpetradores rindan cuentas».

El canal KFOR-TV, de la ciudad de Oklahoma, informó que alrededor de 100 residentes del condado de McCurtain se reunieron frente a la oficina del Concejo del condado el lunes por la mañana para protestar por los comentarios de los funcionarios.

En una reunión de comisionados, el 6 de marzo, Bruce Willingham, el editor de McCurtain Gazette-News, grabó en secreto a los funcionarios que supuestamente discutían el asesinato y el entierro de los reporteros, incluido su hijo, Chris Willingham.

A principios de este año, Chris Willingham presentó una demanda por difamación contra el condado y ha escrito varias historias que examinan la conducta del departamento del alguacil, según un artículo publicado el fin de semana pasado en McCurtain Gazette-News.

¿Es legal la grabación?

Joey Senat, profesor de periodismo en la Universidad Estatal de Oklahoma, dijo a The Associated Press que el audio sería legal según la ley estatal si se obtuvo en un lugar donde los funcionarios grabados no pueden tener una expectativa razonable de privacidad.

“Hablé en dos ocasiones diferentes con nuestros abogados para asegurarme de que no estaba haciendo nada ilegal”, ha asegurado Bruce Willingham.

El editor le dijo a AP que cree que los funcionarios locales estaban molestos por las historias críticas que el periódico había publicado recientemente, incluida la muerte de Bobby Barrick, un hombre de Oklahoma que falleció en un hospital en marzo de 2022, después de que agentes del condado de McCurtain le dispararan con una pistola paralizante.

El periódico presentó una demanda contra la oficina del alguacil en busca de imágenes de la cámara corporal y otros registros relacionados con la muerte de Barrick.

Creciente amenaza en EEUU

Mark Thomas, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Prensa de Oklahoma, declaró a The Journal Record, un diario de Oklahoma, que estas amenazas subrayan lo peligroso que puede ser el periodismo.

“Estas son cosas serias que no deben ignorarse”, dijo Thomas. “Decirle la verdad al poder siempre ha sido peligroso y siempre hay que estar preparado”.

Esta conversación se produce en medio de un período inusualmente mortal para los periodistas en Estados Unidos.

El reportero de investigación de Las Vegas, Jeff German, fue asesinado a puñaladas frente a su casa en septiembre pasado. Un exfuncionario del condado está siendo juzgado, acusado del asesinato de German en represalia por una cobertura crítica. Y en febrero de este año, Dylan Lyons, periodista de la estación Spectrum News 13 de Florida, fue asesinado a tiros mientras realizaba una cobertura.

El US Press Freedom Tracker, una base de datos de incidentes de libertad de prensa en Estados Unidos, también ha registrado más de 40 amenazas escalofriantes hechas contra periodistas y medios de comunicación desde que comenzó en 2017.

“Es increíblemente inquietante escuchar a los funcionarios públicos fantasear con matar periodistas, sin mencionar todos los otros comentarios abominables que hicieron”, dijo a la VOA el director de defensa de la Freedom of the Press Foundation, Seth Stern.

“Aunque sus comentarios son extremos, plantean preguntas sobre cuántos otros funcionarios públicos en Estados Unidos tienen un desprecio similar por la prensa y cómo esos sentimientos influyen en sus acciones y políticas”, explicó.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, ha dicho que está «disgustado y perturbado» por las grabaciones de audio.

“Es alentador que las autoridades estén investigando estas grabaciones, y esperamos que sus investigaciones sean rápidas y transparentes. Los periodistas nunca deben enfrentar amenazas de muerte por su trabajo”, dijo en un comunicado la coordinadora del programa de EEUU del CPJ, Katherine Jacobsen.

Para Streuli, las implicaciones de este incidente se extienden más allá del condado de McCurtain.

“Lo que más me molesta es que la prensa es la única industria protegida por la Constitución”, dijo Streuli. “Y cuando vemos algo como esto, donde tenemos empleados de nuestro gobierno, que juraron defender la Constitución, revelando tanto odio hacia la prensa por hacer su trabajo, creo que lo que da miedo va mucho más allá de los reporteros individuales involucrados”.

[Parte de la información de este informe provino de la AP]

