Escuelas públicas de EU ponen en marcha guías de acción ante eventuales redadas

Estas reacciones siguen a la decisión del 20 de enero del gobierno del presidente Donald Trump que durante la administración de Barack Obama y luego ampliada en 2021 por el entonces presidente Joe Biden, que limitaba las detenciones federales de inmigrantes indocumentados cerca de escuelas, hospitales e iglesias.

“Mi temor es que llegue a la puerta de la escuela a dejar a mi hija y me encuentre con oficiales de inmigración y me pidan papeles…y me lleve la migra”, confesó a la una inmigrante hondureña, quien prefirió no revelar su identidad.

Visiblemente preocupada, esta madre dijo que desde hace varios días deja a su hija a dos cuadras de la escuela para que llegue caminando mientras ella supervisa a la distancia.

La Casa Blanca ha reiterado que la administración del presidente Trump no tolerará la inmigración ilegal y aplicaría una mano dura contra los indocumentados y migrantes con antecedentes penales. Luego aclaró que aunque priorizarán a aquellos con acusaciones y condenas, también consideran que cualquier persona que haya ingresado irregularmente a EEUU “es un criminal”.

“Los delincuentes ya no podrán ocultarse en escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, pero confía en que utilicen el sentido común”, indicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La solicitó información actualizada a DHS sobre las redadas más recientes que hayan involucrado lugares sensibles, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

Sin confirmación de redadas en escuelas

Hasta la fecha, las autoridades migratorias no han confirmado la realización de redadas específicamente en las escuelas y muchas de las noticias compartidas en redes sociales fueron falsas alarmas.

Entre las denuncias virales que luego fueron confirmadas como falsas se incluyó una supuesta redada en una escuela en Tennessee, que en realidad mostraba imágenes posteriores a un tiroteo en ese centro educativo en mención, según verificó .

Matt Elliston, director de la Oficina de Campo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Baltimore, Maryland, señaló que era muy raro que ICE entre en uno de esos lugares “sensibles”.

Agregó en entrevista con AP que en sus 17 años de trabajo solo ha entrado una vez a una escuela para detener a un pistolero activo. Sin embargo, explicó que la nueva política sí los ayuda a aplicar la ley y puso como ejemplo la aprehensión en un estacionamiento cercano a una escuela de un migrante con orden de deportación y relación con bandas criminales. Antes de la derogación de la antigua directriz, esto estaba prohibido.

“Si usted es un individuo, un ciudadano extranjero, que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, es por definición un criminal y, por lo tanto, está sujeto a deportación”, detalló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Aunque bajo el gobierno del expresidente Joe Biden también se hacían arrestos y deportaciones, entre los principales cambios tras el regreso de Trump está la posibilidad de que oficiales de inmigración pueden detener a personas sin estatus legal si se cruzan con ellas durante una redada contra migrantes con orden de deportación.

Antes esos “arrestos colaterales” estaban prohibidos.

Escuelas alertan sobre ausentismo escolar

Por su parte, las autoridades escolares de los estados de Virginia y Maryland, adyacentes a Washington, D.C. se movilizaron para responder a la “incertidumbre” y “preocupación” de los padres.

Varios centros han organizado una serie de campañas informativas con el propósito de educar a la comunidad sobre los derechos de los estudiantes. También alertaron sobre casos de ausentismo escolar en algunos planteles del área metropolitana capitalina.

“Como educadores hemos aceptado la sagrada responsabilidad de proteger a los estudiantes independientemente de su estatus migratorio y de proteger a las familias y comunidades. Tenemos la responsabilidad profesional y moral de mantener seguros a nuestros estudiantes, especialmente si Trump envía a ICE a nuestras comunidades”, dijo a la prensa, Noel Candelaria, secretario de tesorería de la Asociación Nacional de Educación (NEA, en inglés).

Por su parte, las escuelas públicas en el estado de Maryland indicaron que han notado cierto aumento de las ausencias en alumnos, en coincidencia con el anuncio del comienzo de las redadas.

“Las escuelas en el estado de Maryland están realizando reuniones con representantes de centros comunitarios y abogados para que los enlaces con los padres de familia estén informados y puedan responder las preguntas más frecuentes”, dijo a la un enlace comunitario en las escuelas públicas del condado de Montgomery, Maryland, que prefirió no ser identificado por tratarse de un tema delicado.

“Aquí hemos notado un ausentismo escolar en las últimas semanas de un 43 %”, apuntó.

Como parte de las campañas informativas, las escuelas en los condados de Montgomery y Charles en Maryland, así como Prince William, Annandale y Fairfax en Virginia, entre otros distritos escolares a nivel nacional han enviado comunicados y correos electrónicos sobre planes de acción y protocolos para saber cómo actuar en el caso que los agentes de inmigración lleguen a estos centros educativos.

El propósito, señalan, es “establecer claramente el procedimiento y cómo deben actuar las autoridades escolares al interactuar con los agentes de inmigración”.

Todos los comunicados coinciden en que las escuelas “siempre deben ser lugares donde cada niño sin importar su estatus legal es bienvenido, valorado y respetado”.

“Las familias deben mantener la calma. Nosotros no hemos tenido conocimiento de que se hayan realizado redadas en las escuelas y eso lo único que genera es pánico. Lo que sí le decimos a los jóvenes es que mantengan bajo perfil, no se metan en cosas malas porque pueden estar implicados en una pelea, por ejemplo, y meterse en problemas”, dijo a la Guisella Sánchez, enlace familiar de las escuelas del condado de Fairfax, en Virginia.

“Por ahora las autoridades migratorias están enfocadas en los criminales con orden de deportación, pero no sabemos lo que pase más adelante”, agregó.

Sánchez también recomendó a los padres de familia es que si tienen algún caso pendiente con inmigración lleven consigo alguna documentación que acredite que su “caso está en proceso”.

Asimismo, las escuelas públicas del condado de Charles destacan que según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), tienen prohibido proporcionar información sobre el expediente de un estudiante sin el consentimiento de los padres, a menos que la policía tenga una orden judicial o una citación.

Por su parte, las escuelas públicas de Prince William expresaron en un comunicado que “no tienen conocimiento de ningún esfuerzo por parte de ICE o de las autoridades policiales locales para ingresar a las escuelas públicas del condado Prince William para arrestar o detener a estudiantes, padres o personal”.