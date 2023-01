Enviará EEUU tanques de guerra a Ucrania

Se espera que Estados Unidos haga el anuncio este miércoles tras conocerse que Alemania aprobará la solicitud de Polonia de enviar sus tanques alemanes Leopard 2 a Ucrania.

Estados Unidos (VOA) – Estados Unidos parece decidido a aprobar el envío de avanzados tanques de guerra a Ucrania para su guerra de casi un año contra la invasión de Rusia y según los medios de prensa estadounidenses la administración Biden podría anunciar su decisión este mismo miércoles.

La decisión de enviar tanques M1 Abrams a Ucrania, como parte de un acuerdo diplomático con Alemania sobre la provisión de algunos de sus tanques, fue reportada inicialmente por el Wall Street Journal.

Funcionarios estadounidenses citados en los reportes dicen que EEUU está considerando enviar más de 30 de los sofisticados tanques a los campos de batalla ucranianos.

Un funcionario familiarizado con las deliberaciones dijo el martes a la Voz de América que la Casa Blanca está trabajando para finalizar un plan para que Ucrania reciba los tanques, aunque tomaría algún tiempo para que Kiev los reciba y pueda usarlos en el terreno.

El funcionario, que habló en condición de anonimato, dijo que los tanques probablemente serán suministrados a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad a Ucrania (USAI) del Pentágono. Este fondo permite al Departamento de Defensa comprar armas y sistemas directamente a los fabricantes y otras fuentes, en lugar de usar las existentes en el país.

En este caso, el funcionario dijo que EEUU podría buscar la compra de los M1 Abrams en otros países y renovarlos antes de enviarlos a Ucrania.

Las noticias de las deliberaciones no fueron recibidas en Rusia. Reuters reportó que Anatoly Antonov, el enviado de Rusia a EEUU, dijo en un mensaje en la aplicación de Telegram de la embajada que un posible envío de los tanques sería “otra provocación flagrante contra Rusia”.

Hasta ahora los funcionarios estadounidenses descartaban la idea de enviar tanques Abrams a Ucrania, alegando que aunque son muy avanzados también son difíciles de mantener y requieren más combustible del que Kiev puede conseguir.

“No debemos suministrar a Ucrania sistemas que ellos no puedan reparar o mantener, y que ellos a largo plazo no puedan sostener, porque eso no los ayuda”, dijo la semana pasada a los reporteros el subsecretario de Defensa Colin Kahl.

El cambio de parecer tuvo lugar en medio de reportes de la prensa alemana de que Alemania había decidido enviar algunos de sus tanques Leopard 2 a Ucrania y allanado el camino para que otros países envíen a Kiev sus tanques Leopard alemanes.

Anteriormente, después de una reunión en Berlín, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aplaudió la decisión de permitir a los aliados, encabezados por Polonia, enviar los tanques alemanes a Ucrania.

Los funcionarios ucranianos afirman que los tanques occidentales, como los Leopard y los Abrams, permitirán a sus fuerzas maniobrar con mayor efectividad, con mayor potencia de fuego y protección, contra las fuerzas invasoras rusas.

