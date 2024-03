EEUU renueva licencia que autoriza a Conviasa a operar vuelos de repatriación de venezolanos

Excepto ciertas disposiciones, la licencia general 45B autoriza “todas las transacciones normalmente incidentales y necesarias para la repatriación de nacionales venezolanos desde jurisdicciones no estadounidenses en el hemisferio occidental a Venezuela, y que sean exclusivamente para los fines de dicha repatriación”.

La autorización de la licencia incluye transacciones para el mantenimiento y reparación de la aeronave utilizada para dichos vuelos de repatriación y aclara que no autoriza ninguna transacción prohibida que involucre a “personas bloqueadas” y allí descritas.

La licencia, que sustituye a una en noviembre del año pasado, está vigente desde este jueves 29 de febrero de 2024.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) dijo la semana pasada a la Voz de América que la administración del presidente Joe Biden continúa trabajando con países de todo el hemisferio para abordar las tendencias migratorias históricas, incluyendo Venezuela.

“Están siendo expulsados o devueltos a sus países de origen y, en algunos casos, a México”, aseguró el portavoz sin ofrecer más detalles.

Caracas y Washington acordaron en octubre del año pasado y tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos que hayan llegado a territorio estadounidense después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en ese país.

Pero el mes pasado, tras la ratificación de la inhabilitación contra la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado, EEUU anunció la reimposición de sanciones.

En respuesta, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos serían “revocados de manera inmediata” a partir del 13 de febrero, en respuesta a la decisión de EEUU de reimponer sanciones a Minerven, la empresa de oro estatal venezolana.

EEUU anunció también que no renovará licencias que alivian sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril si Venezuela no asume los compromisos adquiridos en Barbados.

Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, reportaron en días recientes que el gobierno venezolano dejó de recibir vuelos procedentes de EEUU con ciudadanos venezolanos deportados desde enero, pero la VOA no ha podido confirmar la versión con las autoridades de manera independiente.

Los vuelos directos entre Venezuela y EEUU quedaron suspendidos en 2019, tras una orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos, argumentando que existían.