EEUU: príncipe saudí tiene inmunidad en la demanda por asesinato de Khashoggi

Los servicios de inteligencia creen que el asesinato de Jamal Khashoggi cometido en octubre de 2018 por agentes saudíes provino de una orden directa del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha sido el gobernante de facto del reino durante varios años.

La administración Biden dictaminó el jueves que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, tiene inmunidad contra una demanda por el asesinato de Jamal Khashoggi, lo que provocó la condena inmediata de la exprometida del periodista asesinado.

Khashoggi fue asesinado y desmembrado en octubre de 2018 por agentes saudíes en el consulado saudí en Estambul, una operación que la inteligencia estadounidense creía que fue ordenada por el príncipe Mohammed, quien ha sido el gobernante de facto del reino durante varios años.

«Jamal murió de nuevo hoy», dijo la ex prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, en Twitter minutos después de que la noticia se hiciera pública. Ella agregó más tarde: «Pensamos que tal vez habría una luz para la justicia de #USA Pero, de nuevo, el dinero fue lo primero».

La oficina de comunicaciones del gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.

Un portavoz del consulado saudí en Washington no pudo ser contactado para hacer comentarios el jueves por la noche, después del horario comercial.

«Esta es una determinación legal hecha por el Departamento de Estado bajo principios de larga data y bien establecidos del derecho internacional consuetudinario», dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en una declaración escrita. «No tiene nada que ver con los méritos del caso».

El portavoz remitió más preguntas a los Departamentos de Estado y Justicia.

En un documento presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los abogados del Departamento de Justicia escribieron que «la doctrina de la inmunidad del jefe de estado está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario».

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, refiriéndose a la Administración Biden, había «determinado que el acusado bin Salman, como jefe en funciones de un gobierno extranjero, goza de inmunidad de jefe de estado de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses como resultado de esa oficina».

A fines de septiembre, el rey saudí Salman nombró al príncipe Mohammed primer ministro en un decreto real que un funcionario saudí dijo que estaba en línea con las responsabilidades que el príncipe heredero ya estaba ejerciendo.

«La Orden Real no deja dudas de que el príncipe heredero tiene derecho a la inmunidad basada en el estatus», dijeron los abogados del príncipe en una petición del 3 de octubre solicitando que un tribunal federal de distrito en Washington desestime el caso, citando otros casos en los que Estados Unidos ha reconocido la inmunidad para un jefe de estado extranjero.

Golpe de puño

El presidente Joe Biden fue criticado por golpear con el puño al príncipe heredero en una visita a Arabia Saudita en julio para discutir temas de energía y seguridad. La Casa Blanca dijo que Biden le había dicho al príncipe Mohammed que lo consideraba responsable del asesinato de Khashoggi.

El príncipe, conocido por sus iniciales MBS, ha negado haber ordenado el asesinato de Khashoggi, pero reconoció más tarde que tuvo lugar «bajo mi vigilancia».

La alianza de larga data entre los dos países se tensó en octubre cuando una decisión del grupo productor de petróleo de la OPEP + liderado por Arabia Saudita de reducir la producción de petróleo desató una guerra de palabras entre la Casa Blanca y Riad.

La decisión había generado preocupaciones en Washington sobre la posibilidad de precios más altos de la gasolina antes de las elecciones de mitad de período de noviembre. Este último movimiento muestra la debilidad de la administración frente al reino, dijeron algunos analistas.

«La decisión de otorgar inmunidad soberana a MBS le enviará una señal muy clara: que debe continuar afirmando los intereses nacionalistas de Arabia Saudita sin compromiso, incluso cuando estos van directamente en contra de los intereses centrales de Estados Unidos», dijo Cinzia Bianco, miembro visitante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Khashoggi había criticado las políticas del príncipe heredero en columnas del Washington Post. Había viajado al consulado saudí en Estambul para obtener los documentos que necesitaba para casarse con Cengiz, una ciudadana turca.

«Es más que irónico que el presidente Biden haya asegurado por sí solo que MBS puede escapar de la responsabilidad cuando fue el presidente Biden quien prometió al pueblo estadounidense que haría todo lo posible para responsabilizarlo. Ni siquiera la administración Trump hizo esto», dijo Sarah Lee Whitson, portavoz de Democracy for the Arab World Now, en una declaración escrita.

En una atmósfera global altamente cargada, Estados Unidos está dispuesto a evitar que su aliado de larga data se distancie aún más.

«En medio de una gran competencia de poder con Rusia y China, Estados Unidos reconoce que Arabia Saudita tiene otras opciones. Y un nuevo giro de Arabia Saudita hacia el Este debe evitarse a toda costa», dijo Andreas Krieg, profesor del King’s College de Londres.