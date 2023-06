EEUU: Comienza Mes del Orgullo LGBT+ en medio de leyes contra transgéneros

Publicidad - LB2 -

El Mes del Orgullo LGBT+ de este año coincide con esfuerzos en algunos estados para restringir ciertas actividades de los estadounidenses que se identifican como transgéneros.

Estados Unidos (VOA) – Junio en Estados Unidos es el Mes del Orgullo LGBTQ, una celebración de las comunidades de minorías sexuales, incluidas las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénicos. El Mes del Orgullo de este año coincide con esfuerzos concertados de algunos estados para restringir ciertas actividades de los estadounidenses que se identifican como transgéneros y aislar a las drag queens de la sociedad en general.

“Yo crecí en Texas en la década de 1990 y no recuerdo haber visto a ninguna persona LGBTQUIA+”, dijo Michael Terry a la Voz de América, usando un acrónimo de minorías sexuales más extendido, que incluye queer, intersexuales, asexuales y otros.

Terry, quien es gay y vive en Atlanta, Georgia, explicó que “ni en persona, ni en la televisión ni en las películas, ni en los libros que leía. Me hacía sentir que algo andaba mal conmigo y tener pensamientos de autolesión y suicidio”.

“Hemos pasado décadas tratando de establecer una representación en la sociedad”, añadió, “y ahora está siendo sistemáticamente desmantelada por las leyes que se impulsan en los estados controlados por los republicanos en todo el país”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) registra que en la sesión legislativa actual se presentaron 491 proyectos de ley en varios estados que atacan los derechos LGBTQ+, y 72 de ellos ya se han convertido en ley.

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, un candidato presidencial, promulgó restricciones de ley sobre tratamientos de afirmación de género para menores que buscan la transición a un nuevo género, así como restricciones sobre espectáculos de drag, uso de los baños y uso de pronombres en las escuelas.

En Kansas, las nuevas leyes están dejando a muchas personas transgénero sin poder usar los baños del género con el que se identifican o cambiar la forma en que se identifican en sus licencias de conducir.

Los maestros de escuelas públicas en la Florida e Iowa no pueden discutir temas de identidad de género y orientación sexual con los estudiantes. En muchos estados, las juntas escolares locales han eliminado los libros con temas LGBTQ de las bibliotecas.

“Se supone que este mes, el Mes del Orgullo, es un momento de esperanza, alivio y alegría”, dijo a la VOA Janet Genusa, de McComb, Mississippi, quien se identifica como lesbiana. “Pero esos sentimientos han sido reemplazados en gran medida por el miedo y la ansiedad”.

Sentimientos encontrados

“No creo que estas leyes estén destinadas a impedir que las personas sean homosexuales”, dijo Danielle Streger, una votante republicana de Tampa, Florida. “Simplemente creo que el orgullo LGBT está en todas partes ahora: botellas de cerveza con los colores del arco iris, papel higiénico con los colores del arco iris, y mis hijos en edad escolar primaria están rodeados de eso en clase”.

Agregó que “si un adulto quiere cambiar su género, eso depende de él y no quiero detenerlo. Pero deberíamos poder discutir estas cosas complicadas como familia cuando yo, la madre, sienta que mis hijas están listas. No quiero que los alimenten a la fuerza en la escuela. No es responsabilidad del maestro”.

Muchas de las nuevas leyes que se proponen en todo el país se centran en las personas que se identifican como transgénero o no binarias, es decir, su género es diferente del sexo que trajeron al nacer, lo que representa el 1,6 % de la población de EEUU, según una encuesta de 2022 del Centro de Investigaciones Pew.

Si bien el Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social de EEUU anunciaron el año pasado que ahora se permite a los estadounidenses seleccionar «X» en lugar de «masculino» o «femenino» como marcador de sexo en sus pasaportes y solicitudes de Seguro Social, el público está dividido en cómo la ley debería tratar a las personas transgénero.

Una encuesta de Washington Post-KFF publicada en marzo, por ejemplo, reflejó que el 57 % de los adultos estadounidenses cree que el género debe basarse en el sexo que se trae al nacer. Sin embargo, una abrumadora mayoría apoya las leyes que prohíben la discriminación contra las personas transgénero en una variedad de temas de política.

En ese sentido, el 64 %, por ejemplo, apoya las leyes de vivienda que prohíben tal discriminación. Y aunque la mayoría de los encuestados están a favor de la consejería de afirmación de género para jóvenes y adolescentes, la mayoría se opone a proporcionar medicamentos como la terapia hormonal a los menores.

“Cuando el matrimonio homosexual fue legalizado por la Corte Suprema en 2015, había mucho optimismo de que el país estaba de nuestro lado y que el progreso continuaría”, dijo Jeremy Fogg, un panadero de Nueva Órleans. “Pero ahora parece que los conservadores están diciendo: ‘Bueno, perdimos esa pelea, así que ahora apuntemos a este grupo más vulnerable’.

“Las personas transgénero ya están luchando muy duro para ser ellas mismas, a través de la revelación, la terapia hormonal y la atención de afirmación de género, y esto solo hace que su lucha sea aún más difícil”, dijo Fogg a la VOA. “Gran parte del optimismo de 2015 se ha ido, pero también parece que si luchamos lo suficiente, tal vez estos reveses puedan ser solo un bache en el progreso social más grande de la historia”.

¿Retroceso o bache?

El politólogo de la Universidad de Georgia Charles Bullock dijo que la historia puede ser una guía potencial sobre cómo ver el progreso de los derechos del movimiento LGBTQ+. Sin embargo, advirtió que no se debe considerar las leyes actuales enfocadas en la comunidad trans como un revés a otros logros obtenidos en el pasado.

“Es muy inusual eliminar un derecho una vez que se ha conferido”, dijo a la VOA, “y eso no es lo que estamos viendo aquí. No hay retos en el frente del matrimonio entre personas del mismo sexo o en la discriminación contra las personas homosexuales o transgénero en la fuerza laboral. Los temas transgénero son nuevos y aparentemente percibidos de manera diferente por una parte del público”.

Bullock piensa que algunas de las restricciones centradas en los niños tienen precedentes.

“Existen limitaciones relacionadas con la edad”, explicó. “Conducir un automóvil, beber, votar, comprar armas de fuego, e incluso protecciones contra cómo los niños pueden ser castigados si cometen un delito. Esto establece una base para argumentar que no se debe permitir que un joven tome decisiones permanentes con respecto al género hasta que alcance cierta edad.

“Al final, ¿obtendrá la comunidad LGBTQ todos los derechos que quisiera? Probablemente no”, dijo Bullock. “Pero espero que obtengan algunos derechos adicionales similares a los que parece haber ocurrido en nuestro sistema federal en el pasado, primero con algunas ciudades y estados pioneros, y luego expandiéndose a nivel nacional”.

Muchos en la comunidad LGBTQ+ creen que esa expansión de los derechos requerirá estar preparados para una nueva lucha.

“Creo que nuestro amor es más fuerte que esta intromisión de estos malos actores”, dijo Diego Sánchez, director de defensa, políticas y asociaciones de PFLAG National, una organización dedicada a apoyar, educar y defender a las personas LGBTQ y sus familias.

“Las empresas, los legisladores y las buenas personas que creen en la justicia y la inclusión se han levantado con nosotros”, dijo Sánchez a la VOA. “Juntos, continuaremos enfrentándonos a este momento y luchando para garantizar que cada persona LGBTQ+ esté segura, celebrada, empoderada y amada”.

Mel Manuel, de Madisonville, Luisiana, quien se identifica como pansexual no binario, se postula para un escaño en la legislatura del estado. Manuel quiere que las legislaturas y los estadounidenses trabajen juntos para resolver problemas más importantes, en lugar de restringir a la comunidad LGBTQ.

“Ojalá los republicanos entendieran que la comunidad LGBTQ no es el enemigo”, dijo Manuel. “Creo que sus líderes políticos nos están usando como una distracción: los salarios se han estancado durante décadas, muchos de nosotros vivimos de cheque en cheque, los estadounidenses se van a la quiebra debido a gastos médicos… ¿Por qué no trabajar en estos temas en lugar de prestar tanta atención a qué baño usan las personas trans?”.

