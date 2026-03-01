Designa Irán a Alireza Arafi como sucesor interino de Jamenei

Publicidad - LB2 -

Clérigo integra triunvirato de transición tras muerte del líder supremo

Ciudad Juárez, Chih. – (ADN/Agencias) – El ayatolá Alireza Arafi fue designado como sucesor interino de Alí Jamenei tras la muerte del líder supremo de Irán, ocurrida durante los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en un movimiento orientado a estabilizar la cúpula política y religiosa del país.

Arafi, de 67 años, forma parte del triunvirato encargado de la transición, junto con el presidente Masud Pezeshkian y el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, mientras la Asamblea de Expertos define el proceso formal para la designación del nuevo líder supremo.

- Publicidad - HP1

El clérigo es actualmente vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos, órgano constitucional responsable de nombrar y supervisar al líder supremo, y fue integrante del Consejo de Guardianes, instancia encargada de validar candidaturas electorales y revisar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento.

Aunque en ocasiones ha sido considerado una figura discreta dentro de la estructura política iraní, Arafi ha mantenido una presencia constante en el estamento clerical y en los asuntos institucionales del país. En 2022 realizó una visita privada al Vaticano, donde sostuvo un encuentro con el papa Francisco.

La recomposición del liderazgo se produjo tras la muerte de Jamenei y de varios altos mandos iraníes, entre ellos el jefe del Estado Mayor, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y el ministro de Defensa, en el marco de la ofensiva militar que ha intensificado la crisis regional.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que responderá con “una fuerza nunca antes vista” si Irán concreta nuevas represalias, mientras Teherán ha reiterado que tomará medidas en respuesta a los ataques.

El proceso de sucesión del líder supremo en Irán recae formalmente en la Asamblea de Expertos, compuesta por clérigos electos, que deberá definir si el actual esquema colegiado se mantiene de manera temporal o si se designa a un nuevo líder con carácter permanente.

Con información de Europa Press