Desaparecen periodistas iraníes detenidos durante cobertura de protestas

A medida que las protestas en Irán por la muerte de una joven bajo custodia policial se extendieron a unas 80 ciudades, las autoridades respondieron arrestando a manifestantes y periodistas, muchos de ellos mujeres.

Estados Unidos (VOA) – Hasta el viernes, los grupos de derechos de los medios que rastrean los arrestos de periodistas que cubrieron la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, y las protestas posteriores documentaron la detención de al menos 28 periodistas.

«Con la crisis actual, las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, hemos visto una represión sin precedentes de la prensa, y vemos que las mujeres son uno de los principales objetivos», dijo Kiran Nazish, directora fundadora de Coalition For Women In Journalism (CFWIJ), una organización de base que se enfoca en la protección de mujeres y periodistas LGBTQ.

Nazish dijo a la VOA que aunque CFWIJ ha podido confirmar la ubicación de varios de los periodistas encarcelados, «ni siquiera sabemos qué autoridades se llevaron» a los demás.

En Irán, dijo, «los periodistas están siendo encarcelados y luego simplemente desaparecen».

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, que también está rastreando los arrestos, ha dicho que muchos son sacados de sus casas por la noche por agentes que no proporcionan documentos judiciales ni órdenes de arresto. Muchos de los detenidos no han sido acusados formalmente.

Los reporteros no son los únicos bajo ataque. La Organización Iraní de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro con sede en Noruega, informó que al menos 83 manifestantes fueron asesinados y miles arrestados.

Los agentes de seguridad han disparado contra la multitud con munición real y las familias han sido amenazadas con emprender acciones legales para evitar que hablen sobre las muertes, informó la organización.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió al correo electrónico de la VOA solicitando comentarios.

Los apagones de Internet y el bloqueo de aplicaciones de redes sociales han dificultado la obtención de información de Irán.

«El régimen no quiere que salgan a la luz las noticias de su brutal represión», dijo a la VOA Yeganeh Rezaian, investigadora principal del CPJ. «No quieren que las personas estén conectadas entre sí y con el mundo exterior».

A pesar de las restricciones, el CPJ y CFWIJ han estado trabajando para proteger a los periodistas y garantizar que el resto del mundo vea lo que está sucediendo.

Para CFWIJ eso ha significado trabajar directamente con periodistas y activistas en Irán que están conectados con las comunidades locales. Nazish dijo que debido al aumento de las amenazas, sus contactos han tenido que cambiar de ubicación y usar nombres falsos.

Falta de respuesta de las autoridades

Incluso antes de las protestas, abogar por los periodistas encarcelados en Irán era muy diferente de lo que CFWIJ puede hacer en los otros 127 países donde trabaja.

Por lo general, los abogados son la línea principal de comunicación, pero en Irán a menudo se les impide hablar con los periodistas.

“Uno de los mayores desafíos, incluso antes de este momento en el que nos encontramos ahora, ha sido que las autoridades iraníes no responden. No puedes entrar y no puedes hablar con el periodista, no importa cuánto presionemos», dijo Nazish a la VOA.

Apelar a los líderes de la oposición y miembros del gobierno también es casi imposible debido al control estatal. «Las únicas personas que están allí como partes interesadas son otros activistas, que también están bajo amenaza», dijo Nazish.

Y trasladar a los periodistas en riesgo a un país más seguro es problemático.

Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, el CFWIJ pudo evacuar de forma segura a 402 periodistas.

Pero en Irán, sacar a la gente no ha sido una opción. Allí, las autoridades a menudo confiscan la documentación de los periodistas detenidos, lo que les impide obtener pasaportes incluso después de haber sido liberados.

Antes de las protestas y arrestos, Irán ya estaba en el radar de CFWIJ por su trato a las mujeres.

Las mujeres periodistas enfrentaron disparidades salariales, restricciones en las historias que podían cubrir, ataques por motivos de género en las redes sociales, amenazas a familiares y violencia física, dijo Nazish.

«Las mujeres periodistas realmente no trabajan en una industria que sea muy ventajosa para ellas», dijo Nazish a la VOA. “No es que estén disfrutando de una carrera próspera como periodistas en Irán. Lo están haciendo porque les importa la democracia, la equidad, la sociedad civil. Les importan sus derechos como mujeres, les importa lo que le está pasando a la gente de Irán, y están comprometidos con ese trabajo».

Una periodista iraní que vive en Estados Unidos, Rezaian del CPJ, dijo que las voces de las mujeres son esenciales en países como Irán y Afganistán, donde los hombres «no necesariamente son bienvenidos o permitidos en todas las secciones femeninas de esa comunidad».

Años de represión

Las protestas actuales en Irán han sido lideradas por mujeres y se producen después de décadas de represión.

“En los últimos 44 años, la República Islámica ha tratado de dejar a las mujeres al margen y tratarlas como ciudadanas de segunda clase”, dijo Mahtab Divsalar, editor senior de Zamaneh Media. La organización independiente de noticias en idioma persa tiene su sede en Amsterdam.

“Solo quieren reducir la cara de las mujeres de la sociedad. Lo están haciendo con las leyes que imponen, con su propaganda y también con su propia narrativa”, dijo Divsalar.

Divsalar, quien pasó ocho años informando en Irán antes de partir hacia Estados Unidos y luego a Ámsterdam, dijo que las protestas actuales no se tratan solo del uso obligatorio del hiyab. Las mujeres luchan por otros derechos básicos, incluido el derecho al divorcio ya recibir la misma herencia.

El periodista ha informado para varios medios de comunicación, incluido el servicio persa de la VOA.

Rezaian del CPJ también cree que la falta de libertades sociales y de prensa, así como los abusos a los derechos humanos y la presión económica han contribuido a la situación actual en Irán.

«Todo esto condujo a un ambiente de asfixia que la generación más joven ya no quiere tolerar», dijo.

Nazish cree que se necesitará «presión internacional» para garantizar que los periodistas encarcelados en Irán sean liberados.

“Esencialmente, Irán quiere sofocar a la prensa”, dijo Nazish a la VOA. «No quieren una cobertura mediática masiva de lo que hablan las mujeres… no quieren una sociedad civil que se movilice… y quieren silenciar a la prensa que intenta cubrir eso».