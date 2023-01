Defiende Casa Blanca descubrimiento de más documentos clasificados en casa de Biden

El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, enfatizó que la búsqueda del FBI en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, fue una «oferta voluntaria y proactiva de los abogados personales del presidente».

La Casa Blanca (VOA) – La Casa Blanca se defendió el lunes de las crecientes críticas después de que una búsqueda del FBI el viernes en la residencia personal del presidente Joe Biden arrojó aún más documentos clasificados, al decir que la administración está cooperando con las autoridades.

El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, enfatizó que la búsqueda del FBI en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, fue una «oferta voluntaria y proactiva de los abogados personales del presidente».

- Publicidad - HP1

El nuevo descubrimiento se suma a una investigación continua del Departamento de Justicia sobre el manejo de material sensible por parte de Biden, y ha generado crecientes críticas, incluso del partido Demócrata de Biden. Los senadores Dick Durbin y Joe Manchin lanzaron críticas contra el presidente durante el fin de semana. Durbin dijo que Biden debería estar «avergonzado» y Manchin calificó al presidente de «irresponsable».

Los abogados de Biden dicen que encontraron documentos clasificados por primera vez a principios de noviembre, en una oficina de D.C. que usó después de dejar la vicepresidencia. No han dicho por qué no anunciaron abiertamente ese descubrimiento, informando a las autoridades pertinentes pero no al público.

Luego encontraron más documentos en diciembre y enero en la casa de Biden en Wilmington. La búsqueda del viernes por parte del FBI de esa misma casa, que tomó 13 horas, arrojó aún más resultados, dijo el abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, en un comunicado emitido el sábado. Dijo que esos documentos fueron entregados inmediatamente al Departamento de Justicia.

En todo momento, la Casa Blanca ha tratado de establecer una distinción entre el manejo de documentos por parte de Biden y el de su predecesor Donald Trump, quien no cooperó con las solicitudes de los materiales que tomó cuando dejó el cargo.

«Recalca la seriedad con la que se está tomando este problema que divulgaría de manera proactiva y voluntaria al [Departamento de Justicia] estos hallazgos tan pronto como ocurran y que daría el paso de dar acceso a la casa al Departamento de Justicia para realizar una búsqueda exhaustiva». de las instalaciones», dijo Sams a los periodistas.

Sams se negó, por segunda semana consecutiva, a responder preguntas específicas: ¿Exactamente cuántos documentos se encontraron? ¿Habrá más búsquedas de otras propiedades que Biden haya usado? ¿Quién paga a los abogados del presidente? ¿Qué hay en los documentos y sabe el presidente cuál es su contenido?

Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, por segunda semana, enfrentó preguntas abrasadoras de diversas organizaciones de medios estadounidenses e internacionales.

«Cuando descubrió que el FBI localizó aún más materiales clasificados en Wilmington, ¿qué palabra de cuatro letras usó?» preguntó un reportero de la red de noticias FOX de tendencia derechista.

Jean-Pierre respondió a eso con una risa. Pero en otras preguntas más serias, remitió a los reporteros al abogado de la Casa Blanca ya los funcionarios del Departamento de Justicia. Otra pregunta más que no respondió, durante dos sesiones informativas consecutivas, es si sigue siendo capaz de dirigir las comunicaciones de la Casa Blanca sobre el asunto. Los críticos han acusado a la administración de no ser transparente y los periodistas han pedido que los abogados de la Casa Blanca comparezcan ante ellos en público para responder preguntas.

Sams, que representa a la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica a la que solo se podía asistir con invitación que la administración quiere permitir que la investigación avance sin que parezca que hay interferencia.

“A lo largo de este proceso, hemos tratado de brindarles información pública según corresponda, de acuerdo con esa investigación en curso, para respetar la integridad de esa investigación, porque nuevamente, el presidente ha sido muy claro desde la campaña. ,» él dijo. “Él ve al Departamento de Justicia como independiente. Es muy importante mantenerlos independientes, para no influir en su toma de decisiones”.

Y apuntó a las implacables demandas de información de los medios.

«Sé que para muchos de ustedes que han estado cubriendo esto durante los últimos años, especialmente, ese puede ser un concepto extraño», dijo. “Pero creo que el pueblo estadounidense lo ve por lo que es, que es el presidente respetando la entidad apropiada que está haciendo una investigación y asegurándose de que tengan la independencia que necesitan para llevar a cabo esa investigación”.

Una nueva encuesta, realizada durante el fin de semana, encontró que el 77 % de los estadounidenses cree que Donald Trump actuó de manera inapropiada en su manejo de documentos clasificados; El 64 % cree lo mismo de Biden. Pero, cuando se les preguntó qué caso era más grave, el grupo más grande de personas encuestadas (43 %) dijo que las acciones de Trump eran una preocupación mayor.

Trump parece estar usando la saga de Biden para minimizar la gravedad de sus acciones, publicando en su cuenta de redes sociales durante el fin de semana: «Ellos crearon este lío de Documentos por sí mismos al estar tan totalmente LOCO por mí, ¡¡¡y yo no hice NADA MAL!!! »

Una búsqueda del FBI en la casa de Trump en Florida el año pasado arrojó alrededor de 300 documentos de varios niveles de clasificación. Esa investigación está en curso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.