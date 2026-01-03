Convoca PSUV movilizaciones para exigir a Estados Unidos retorno de Nicolás Maduro

Publicidad - LB2 -

El partido gobernante denunció una “agresión militar” y pidió condena internacional; anunció que llevará el caso a la ONU y a la Celac.

Caracas, Venezuela (ADN/Staff) – El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a su militancia y a la población a movilizarse en las calles para exigir a Estados Unidos el retorno del presidente Nicolás Maduro, tras los hechos reportados en las últimas horas en territorio venezolano.

En un comunicado, el partido en el gobierno acusó una “agresión militar” ejecutada por fuerzas estadounidenses contra distintas zonas del país durante la madrugada de este sábado, y sostuvo que el episodio constituye un atentado contra la soberanía nacional.

El PSUV planteó que, ante ese escenario, la respuesta debe incluir organización inmediata y presencia en las calles, como parte de una estrategia de presión política y de respaldo interno a las instituciones del país.

“Ante tan grave atentado a nuestra soberanía, el PSUV llama a la movilización inmediata de toda su militancia, estructuras y al pueblo venezolano, en preparación para la defensa del país”.

Además de la convocatoria interna, el partido llamó a gobiernos y pueblos del mundo a pronunciarse contra la acción militar y a rechazar lo que consideró una violación a la Carta de las Naciones Unidas, con el argumento de que la escalada puede afectar la estabilidad regional.

En el mismo posicionamiento, el PSUV sostuvo que la situación debe escalarse a instancias multilaterales, al señalar que Venezuela presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El partido también insistió en que el caso debe leerse como un riesgo para la paz regional y pidió que se exprese una condena internacional amplia frente a lo ocurrido, en momentos de alta tensión política y diplomática en el continente.

Con información de Xinhua

