Confirma Irán muerte de Alí Jamenei tras ataque conjunto de EU e Israel

Gobierno iraní decreta 40 días de duelo; Washington y Tel Aviv sostienen ofensiva en curso

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de Irán confirmó la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica, tras el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel la madrugada del sábado, y anunció 40 días de duelo oficial en el país.De acuerdo con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Jamenei murió mientras cumplía funciones en su oficina, al ser alcanzado por los bombardeos dirigidos contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades.

“El líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha sido martirizado”, informó la instancia oficial al confirmar el fallecimiento.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado públicamente la muerte del dirigente iraní y sostuvo que la ofensiva respondió al estancamiento de negociaciones nucleares y a acciones atribuidas a Teherán en la región.

“Jamenei… ha muerto”, afirmó el mandatario estadounidense al referirse al operativo realizado en coordinación con Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también aseguró que existen indicios de que el líder iraní falleció en los ataques y calificó la jornada como “histórica”, al sostener que el objetivo era debilitar la estructura de poder del régimen iraní.Además del líder supremo, autoridades estadounidenses e israelíes indicaron que otros mandos vinculados al programa nuclear iraní habrían muerto durante la ofensiva. Washington señaló que los bombardeos podrían continuar mientras se mantenga la estrategia militar en la región.La confirmación del fallecimiento de Jamenei abre un escenario de incertidumbre política en Irán, donde la figura del líder supremo concentra amplias facultades constitucionales en materia religiosa, militar y de política exterior. El proceso para su sucesión corresponde a la Asamblea de Expertos, órgano encargado de designar al nuevo líder.La escalada militar se produce en un contexto de tensiones regionales en Medio Oriente, con repercusiones diplomáticas y de seguridad que podrían impactar el equilibrio geopolítico en la zona en los próximos días.Con información de SinEmbargo