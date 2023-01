Casa Blanca: no hay registros de visitantes para la casa de Biden en Delaware

El Servicio Secreto dijo que si bien se asigna un equipo de seguridad a la casa, no rastrea quién entra y quién sale.

Estados Unidos (VOA) – La oficina del abogado de la Casa Blanca dijo el lunes que no se mantienen registros de visitantes en la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, frustrando un esfuerzo republicano para averiguar quién podría haber visitado la casa mientras se almacenaban documentos clasificados allí.

El domingo, el representante James Comer, el nuevo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió en una carta a Ron Klain, jefe de gabinete de la Casa Blanca de Biden, información sobre las búsquedas de los documentos en la oficina de Biden en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromise Global en Washington y en la casa de Biden, incluidas listas de quienes visitaron la residencia desde que se convirtió en presidente hace casi dos años.

“Como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal”, dijo la oficina del abogado en un comunicado. “Pero al asumir el cargo, el presidente Biden restauró la norma y la tradición de mantener registros de visitantes de la Casa Blanca, incluida la publicación periódica, después de que la administración anterior los terminara”.

El Servicio Secreto también dijo que si bien se asigna un equipo de seguridad a la casa, no rastrea quién entra y quién sale.

«No mantenemos de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada», dijo un portavoz del Servicio Secreto.

Los republicanos de la Cámara de Representantes recientemente empoderados han estado exigiendo más información sobre quién podría haber tenido acceso a documentos clasificados de la vicepresidencia de Biden que terminó en 2017 y que fueron descubiertos en su oficina de expertos en Washington donde trabajaba ocasionalmente y en su casa de Delaware.

Biden ha dicho que estaba sorprendido de que se encontraran documentos clasificados, unos 20 en total, en lugares vinculados a él.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley, nombró a dos asesores especiales, uno para investigar cómo Biden y sus ayudantes manejaron los documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia y otro para investigar cómo el expresidente Donald Trump llevó más de 300 documentos clasificados con él a Mar-a-Lago, su retiro junto al mar en Florida, cuando terminó su presidencia hace dos años.

Biden ha entregado los documentos recuperados en lugares vinculados a él a la Administración Nacional de Archivos y Registros, como lo exige la ley. En ambos casos, los documentos de Trump y Biden deberían haberse entregado cuando terminaron sus mandatos.

Mientras tanto, Trump, a pedido de los Archivos Nacionales, devolvió algunos documentos meses después de dejar el cargo, pero cuando los funcionarios llegaron a creer que todavía tenía más materiales clasificados en Mar-a-Lago, obtuvieron la aprobación de la corte para registrar la propiedad. en agosto y recuperó docenas de documentos más.

La solicitud de Comer el domingo de los registros de visitantes se produjo un día después de que la Casa Blanca dijera que los asistentes de Biden habían encontrado cinco páginas adicionales de material clasificado en su casa, además de una revelación anterior de que se habían encontrado otros documentos en el garaje de la residencia y en el La oficina de Washington que Biden usó ocasionalmente antes de postularse para presidente en 2020.

Los republicanos, que recuperaron un estrecho control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre en todo el país, criticaron a Biden por no reconocer la existencia de los documentos clasificados de su vicepresidencia hasta la semana pasada, a pesar de que el caché en su oficina se descubrió a principios de noviembre, justo días antes de las elecciones.

En una entrevista en el programa «State of the Union» de CNN el domingo, Comer dijo que no estaba acusando a Biden de haber actuado mal, pero agregó: «Voy a acusar a la administración de Biden de no ser transparente» al no confirmar que los documentos clasificados habían sido descubiertos hasta después de que CBS News lo informara por primera vez.

“La hipocresía aquí es genial”, dijo Comer sobre Biden atacando a Trump por su caché de documentos y luego no confirmando el suyo hasta semanas después de las elecciones, cuya divulgación podría haber influido en la votación.

La Casa Blanca, que busca minimizar las consecuencias políticas de la divulgación del material clasificado encontrado en las ubicaciones de Biden, ha señalado que está cooperando plenamente con la investigación de sus documentos, mientras que Trump ha criticado la investigación del material encontrado en Mar-a- Lago.

